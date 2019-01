Eduardo Bolsonaro diz que Davos não se interessa por reforma da Previdência

Folhapress

DAVOS, SUIÇA (FOLHAPRESS) - O deputado federal Eduardo Bolsonaro (PSL-SP), que acompanha o pai na comitiva presidencial em Davos, disse na noite desta segunda-feira (21) que a reforma da Previdência não deve ser abordada no discurso de Jair Bolsonaro na terça (22) porque "atende muito mais ao público brasileiro do que ao daqui".

"Isso é para apresentar lá no Brasil", afirmou, na volta de um jantar do qual participaram os ministros Ernesto Araújo (Relações Exteriores) e Augusto Heleno (Gabinete de Segurança Institucional), além do presidente. "Todo mundo sabe que está nos planos, que estão estudando e tal."

Segundo o deputado, o pai vai insistir em seu pronunciamento na ideia de um "comércio sem viés ideológico, que implica tanto China quanto EUA, tanto União Europeia quanto Mercosul".

"Vamos vender a quem tiver dinheiro para comprar nossos produtos. Mas tem um limite: não dá para vender para a Venezuela, que é uma ditadura com problemas sérios", disse Eduardo, que prevê que o discurso de Jair não deva ultrapassar os 20 minutos de duração.

O parlamentar afirmou que a fala servirá como "um sobrevoo sobre todos os ministérios, uma pincelada geral" e que "pode vir novidade" em relação à reação internacional ao impasse político venezuelano.