Educação analisa desempenho dos alunos da rede estadual de ensino

AEN

A Secretaria de Estado da Educação promove de terça a sexta-feira (7 a 10), em Curitiba, seminário para discutir o Sistema de Avaliação da Educação Básica do Paraná (Saep). O estudo serve para analisar o desempenho dos estudantes e direcionar a formulação das políticas educacionais no Estado.

Participam do encontro chefes de núcleos, técnicos de língua portuguesa, de matemática e de gestão de todo o Paraná.

Os resultados são relativos ao sexto ano do ensino fundamental e primeiro do ensino médio. No mês de abril, cerca de 250 mil alunos das séries citadas fizeram provas de Português e Matemática.

“Com a avaliação, conseguimos mensurar o desempenho dos alunos e assim direcionar os trabalhos nas escolas, para atender as principais necessidades e demandas”, disse a secretária Lucia Cortez.

Esta é a segunda vez que os alunos do sexto e do primeiro ano são avaliados. A primeira foi em 2013. “O resultado da avaliação foi bastante satisfatório, com melhora nos desempenhos dos estudantes de ambas as séries. Agora, cada núcleo e escola receberão os resultados para poderem trabalhar localmente, sempre buscando melhorar ainda mais a proficiência em língua portuguesa e matemática”, afirmou Cassiano Ogliari, chefe do Departamento de Educação Básica da Secretaria.

O relatório gerado com os resultados permite que as escolas que participaram da avaliação consultem os dados globais do colégio, de cada turma e também de cada aluno. “Este refinamento permite enxergar com mais clareza os pontos a serem trabalhados para conseguir aprimorar ainda mais o processo ensino-aprendizagem”, afirma Ogliari.

As avaliações do Saep têm como base as Diretrizes Curriculares da Educação Básica do Estado do Paraná e o Caderno de Expectativas de Aprendizagem, propiciando um quadro da situação da Educação Básica da rede pública estadual de ensino.