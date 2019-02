'Eleição de Maia vai ser boa para o governo', afirma Mourão

Folhapress

BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - O vice-presidente Hamilton Mourão (PRTB) afirmou nesta sexta-feira (1º) que acredita na reeleição de Rodrigo Maia (DEM-RJ) para o comando da Câmara dos Deputados e avaliou que o cenário no Senado ainda está indefinido.

Para ele, Maia é um nome experiente, está comprometido com as reformas estruturais e sua eventual vitória será positiva para o governo de Jair Bolsonaro. "O Rodrigo, acho muito bom. É um cara experiente, ele está comprometido com as reformas. Acho que vai ser bom para o governo", acrescentou.

Na chegada ao Palácio do Planalto, Mourão disse que considera "indiferente" uma vitória do senador Renan Calheiros (MDB-AL). Para ele, quem for eleito no Senado deve estar antenado com as necessidades do país. "É a hora de os políticos resgatarem sua credibilidade perante o Brasil como um todo. Este é um momento bom para eles", disse.

Mourão considerou que Bolsonaro foi "esperto" ao ter telefonado para os candidatos ao Senado na noite de quinta-feira (31). Ele ressaltou, contudo, que o presidente é "teimoso" por não ter cumprido a recomendação médica de manter silêncio. "Ele é um teimoso", afirmou. "Ele ligou para todos. Ele é político, né? O presidente é esperto. Eu, não", disse.