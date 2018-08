Eleições 2018 adiam início do horário de verão no Brasil neste ano

Da Redação Bem Paraná com sites

Já avançamos pelo segundo semestre de 2018 e já dá para ir pensando no horário brasileiro de verão. E, nesta edição, ele vai ficar mais curto. No final do ano passado o presidente Michel Temer assinou um decreto reduzindo em duas semanas o horário de verão em 2018. Neste ano, a medida começará a valer no primeiro domingo de novembro (dia 4), uma semana depois de um possível segundo turno das eleições para presidente e governadores. O decreto atrasou em duas semanas o início do horário, previsto para 21 de outubro

A data do final não foi modificada e continuará sendo o terceiro domingo de fevereiro (dia 17 em 2019). No início do horário de verão os relógios devem ser atrasados em uma hora a partir da meia-noite, voltando para 23 horas. No fim, os relógios devem ser adiantados em uma hora, saindo de meia-noite para 1 hora da madrugada.

A redução atendeu a pedido do presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) na época, Gilmar Mendes, que solicitou a mudança na vigência do horário de verão de 2018 por causa das eleições. Segundo o tribunal, a medida facilitará a apuração dos votos, uma vez que o país não terá uma diferença tão extensa de fusos horários. O primeiro turno da eleição de 2018 será dia 7 de outubro e o segundo, dia 28 do mesmo mês.