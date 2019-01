Redação Bem Paraná

Foi eleita, nessa terça-feira (15/1) e em chapa única, a nova diretoria da Associação dos Dirigentes de Empresas do Mercado Imobiliário do Paraná (Ademi-PR), gestão 2019-2020. O diretor de Marketing da Construtora Casteval, Jacirlei Soares Santos, passará a presidência ao diretor de incorporações da Swell Construções, Leonardo Pissetti.

A gestão da Ademi-PR para o próximo biênio tem 3 novas diretorias: Startups, Fintechs, Banktechs e Tecnologia; Expansão e Academia Ademi. A posse está prevista para a segunda quinzena de fevereiro. A associação, que representa as empresas que atuam no mercado imobiliário do Paraná, conta com 48 associados, entre incorporadoras, construtoras, imobiliárias, empresas de consórcio e fornecedores.

Confira quem são os diretores da Ademi-PR, gestão 2019-2020:

PRESIDENTE: Leonardo Maciel Pissetti (Swell Construções)

1° VICE-PRESIDENTE ADM: Luiz Gustavo Salvático (Plaenge)

2° VICE-PRESIDENTE ADM: Carlos Herrera (CGL Condomínios)

1° VICE-PRESIDENTE FINANCEIRO: Gustavo Berto (Citá Properties)

2° VICE -PRESIDENTE FINANCEIRO: Luiz Francisco Viana Jr. (VistaCorp Empreendimentos)

COMUNICAÇÃO, MARKETING E EVENTOS: Juliana Thomé da Cunha (Terrasse Engenharia)

STARTUPS-FINTECHS, BANKTECHS, TECNOLOGIA: Erick Takada (A.Yoshii Engenharia)

RELAÇÕES INSTITUCIONAIS: Izabel Maestrelli (Imobiliária Tantus)

PESQUISA DE MERCADO: Fábio Tadeu Araújo (BRAIN Inteligência Corporativa)

DIRETOR JURÍDICO: Ricardo Campelo (Brotto Campelo Advogados)

DIRETORA DE EXPANSÃO: Marianna Peretti (Construtora Hugo Peretti)

COORDENAÇÃO E POLÍTICA: João Carlos Perussolo (Construtora San Remo)

LOTEAMENTOS E ÁREAS PARA CONSTRUÇÃO: Newton Borges dos Reis (Grupo Borges dos Reis)

REGIÃO METROPOLITANA: Daniel Galiano (Apolar Imóveis)

CLUBE DE VANTAGENS: Josiane Lima (Piemonte Imóveis)

NÚCLEO DE IMOBILIÁRIAS: Fernando Antonio Thá (Grupo Thá)

ACADEMIA ADEMI: Eduardo Quiza (Invespark Empreendimentos)

CONSELHO FISCAL: Jacirlei Soares Santos (Construtora Casteval); Kalil Chuchene Filho (Canet Jr.); Tatiana Schuchovsky Reichmann (Ademilar Consórcio); Gabriel Raad (Laguna); Jefferson Thomé da Cunha (Terrasse Engenharia).

CONSELHEIRO INDEPENDENTE: João Auada