Eletrobrás define em R$ 3 bi preço mínimo de bloco de ativos para venda em leilão

RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - A diretoria da Eletrobras definiu em R$ 3,07 bilhões o preço mínimo do bloco de ativos que a empresa pretende colocar à venda em leilão no dia 27 de setembro. Ao todo, são fatiados em 71 empreendimentos, divididos em 18 lotes.

A lista de ativos inclui participações em parques eólicos e empresas de transmissão de energia. Os valores aprovados referem-se ao preço mínimo que será estabelecido nos leilões.

Com preço mínimo de R$ 635,6 milhões, o ativo mais caro é a empresa Santa Vitória do Palmar, que opera dez parques eólicos no Rio Grande do Sul. A estatal está vendendo sua fatia de 78% no projeto.

O plano de venda de ativos foi desenvolvido pela gestão atual da companhia com o objetivo de reduzir o endividamento, que era de R$ 17,6 bilhões ao fim do segundo trimestre.

A companhia tenta ainda transferir cinco distribuidoras de eletricidade que herdou ao fim do processo de privatização do setor nos anos 1990 -em julho, conseguiu vender a Eletrobras Piauí à Equatorial Energia.

Entre os lotes de ativos que a empresa prevê vender em setembro, oito incluem parques eólicos e dez, linhas de transmissão.

Neste último segmento, o maior preço mínimo é da linha de transmissão que liga Manaus ao resto do país: os 49,50% da Eletrobras no projeto foram calculados em R$ 328,6 milhões.