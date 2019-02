Eliminado da Taça Guanabara, Botafogo enfrenta o Boavista

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Após ser eliminado da Taça Guanabara ao perder de 1 a 0 para o Resende na última quinta-feira (31), o Botafogo enfrenta o Boavista neste domingo (3), às 17h, no estádio Bacaxá, em Saquarema, em partida válida pela 5ª rodada da Taça Guanabara.

Lanterna, o alvinegro deixa a competição de forma precoce e com números ruins. Em 4 jogos disputados, acumula 3 derrotas, 1 empate e nenhuma vitória.

Em seu último compromisso na disputa, o time do técnico Zé Ricardo joga já de olho na próxima partida da equipe, pela Copa Sul-Americana. O alvinegro enfrenta o Defensa y Justicia (ARG), na próxima quarta-feira (6), no estádio Nilton Santos, pelo jogo de ida.

Deslfaques do time desde a primeira rodada do Campeonato Carioca, os titulares Leo Valencia e Carli ainda são dúvidas no jogo deste domingo. Além dos dois, o Botafogo também possui outros jogadores no departamento médico. João Paulo, Marcos Vinícius e Igor, por lesão na coxa, e Diego Cavalieri, por gastroenterite.

Já o Boa Vista, em terceiro lugar no Grupo C, disputa a classificação com o Bangu, segundo colocado no grupo. O time acumula 6 pontos -2 vitórias, 2 derrotas e 0 empate.

No última terça-feira (29), o Boavista perdeu para o Flamengo por 3 a 1, no Maracanã. A partida garantiu ao rubro-negro a classificação antecipada para a semifinal do Campeonato Carioca.

Estádio: Estádio Elcyr Resende (Bacaxá), em Saquarema, no Rio

Horário: 17h deste domingo (3)

Juiz: Wagner do Nascimento Magalhães