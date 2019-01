Elite Contemporâneo abre inscrições para o Bolsão 2019

Redação Bem Paraná, com assessoria

As inscrições gratuitas para o Bolsão 2019, do Elite Contemporâneo, estão abertas e podem ser feitas pelo seguinte endereço: http://ensinoelite.com.br/. As provas acontecerão no dia 26 de janeiro (sábado), os horários dos exames serão informados no ato da inscrição. Além do ensino médio e da educação infantil, todas as séries poderão participar do Bolsão que contempla descontos de 5% a 90% nas mensalidades de 2019.

As provas serão aplicadas em todas as turmas de Ensino Médio, Ensino Fundamental II e Cursos Livres. Enquanto os candidatos terão os conhecimentos em interpretação de texto e raciocínio lógico testados, os responsáveis conhecerão a metodologia, as práticas e os resultados obtidos ao longo dos anos.

Para o Ensino Infantil será realizada uma entrevista individual com a família Já para turmas do 1º ao 5º ano do Fundamental I serão aplicadas atividades diagnósticas e haverá uma apresentação sobre a proposta pedagógica da escola.

Inscrições e mais informações: http://ensinoelite.com.br/

Endereço:

Rua Prof. Dona Lulú, 414 - Novo Mundo, Curitiba - Paraná

Telefone: (41) 3246-0012