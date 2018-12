Ellen Page comenta tristeza de eleição de Bolsonaro

A atriz Ellen Page compareceu à Comic Con Experience no sábado e surpreendeu o público. “Significa muito para mim estar aqui, eu amo tanto o Brasil, as pessoas, e é uma experiência interessante estar aqui agora, porque é maravilhoso, e o meu amor misturado com, você sabe, a tristeza que vocês estão lidando com a atual situação política”, disse, sendo aplaudida pelo público da São Paulo Expo, onde o evento acontece. Page foi uma das celebridades estrangeiras que aderiram ao movimento #EleNão, de oposição à candidatura do presidente eleito Jair Bolsonaro (PSL), neste ano. “É devastador saber que alguém com tanta influência tem tanto desdém com a comunidade gay”, diz a atriz.

Michael B. Jordan

Ator cita cena de sexo deletada e luta de verdade em ‘Creed II”

Florian Munteneau dá um gancho de esquerda e deixa Michael B. Jordan desorientado. A cena de “Creed 2” poderia ter sido ensaiada, mas aconteceu de verdade. É o que afirmam os próprios atores durante um painel sobre o filme na Comic Con Experience, em São Paulo, ontem. Munteneau, que vive o lutador Viktor Drago, afirma que não conseguiu controlar seus socos na última cena e que agiu como se quisesse arrancar a cabeça de Jordan. “Ele aguentou a dor para extrair minha melhor performance”, diz sobre o colega. “Fiquei sem saber onde estava por uns dois segundos”, afirmou Jordan, que se preparou por três meses para reprisar o papel como Adonis, o lutador protegido por Rocky Balboa (Sylvester Stallone). Na ocasião, também esteve presente a atriz Tessa Thompson, que interpreta Bianca, mulher de Adonis. Na trama, eles se casam e têm um filho. Ela afirma que foi ideia dela e de Jordan uma cena de sexo na qual “faziam o bebê”. O diretor topou, mas foi uma surpresa para o restante. “Foi um dos dias mais difíceis no set”, conta ela. Já o ator disse que a equipe de filmagem, desavisada, brincou ao ver a cena: “Nossa, não sabia que estávamos fazendo ESTE filme, qual é a classificação dele?”.

Comic-Con

Em SP, ator de ‘Shazan’ diz que venceria luta contra Superman

O ator Zachary Levi veio ao Brasil para participar do painel de ‘Shazam!’ na Comic Con Experience, ontem, e não escapou da pergunta de quem vencera uma luta de Superman versus Shazam nas telonas. “É claro que eu ia vencer, porque eu sou mágico”, brincou. A relação com o Homem de Aço é uma das grandes polêmicas que envolvem os bastidores de ‘Shazam!’, que chega aos cinemas em 4 de abril de 2019. Henry Cavill, o Superman dos filmes mais recentes, teria recusado a gravação de uma cena, o que pode ter culminado com a sua saída dos filmes da DC.

Cinema

‘WiFi Ralph’ mantém a liderança nas bilheterias americanas

‘WiFi Ralph’ manteve a liderança da bilheteria EUA em sua terceira semana em cartaz. A sequência de ‘Detona Ralph’ arrecadou US$ 16 milhões no fim de semana e já soma US$ 140 milhões no total. O filme ainda não estreou no Brasil. A nova animação de ‘O Grinch’ ficou em segundo lugar, com US$ 15 mihões, seguido de ‘Creed II’, com US$ 10 milhões. A sequência está na terceira semana nos EUA. ‘Animais Fantásticos: os Crimes de Grindelwald’ ficou em quarto lugar, com US$ 6,8 milhões e ‘Bohemian Rhapsody’ fecha o top 5 com US$ 6 milhões. Nesta semana, nenhum dos filmes que estrearam chegou entre os cinco primeiros na bilheteria.

Televisão

Fernanda Gentil se despede do ‘Esporte Espetacular’ e segura choro

A apresentadora Fernanda Gentil conseguiu segurar o choro em sua despedida do ‘Esporte Espetacular’, ontem. Ela vai para a área de entretenimento da TV Globo. “Hoje é o último Esporte Espetacular da Fernandinha. Ela vai para o Entretenimento da Globo e vai ser muito feliz lá”, disse o colega de bancada, Felipe Andreoli, abrindo a despedida.”Sou muito suspeita para falar, (esporte na Globo) lugar que eu mais quis trabalhar na minha vida. Fecho um ciclo importante. Vou para um novo desafio. Ainda bem que esse programa caiu justamente no dia dos 45 anos do Esporte Espetacular, que é uma coisa muito maior mais especial”, disse Fernanda, voltando rapidamente a seguir o texto da atração para controlar a emoção. No fim da atração, Fernanda Gentil fez o “beijo, tchau”, sinal característico dela desde que comanda o Esporte Espetacular. O gesto havia sido um acordo dela com os fãs pouco antes do início da atração.

Níver do dia

Kenneth Branagh, ator e diretor de cinema irlandês, 58 anos