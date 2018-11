Elza Soares, Maiara e Maraisa e Karol Conka gravam música sobre igualdade de gênero

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Spotify deu início na semana passada à sua campanha "Escuta as Minas", em comemoração à luta das brasileiras pela igualdade de gênero. Elza Soares, Mart'nália, Maiara e Maraisa, Mulamba e Karol Conka foram convidadas pela plataforma para produzir um clipe com música que mistura trechos originais das canções de alguns dos principais nomes da música nacional.

Foram homenageadas na música três artistas brasileiras, interpretadas por outras três mulheres do cenário musical atual: a banda As Bahias e a Cozinha Mineira como Chiquinha Gonzaga, Tiê como Maysa e Lan Lanh como Cassia Eller.

"Em todas as gerações no Brasil, as mulheres têm perseverado", diz Gabriela Lancellotti, Head de Consumer Marketing do Spotify Brasil. "Apesar das dificuldades e contratempos, nós seguimos sempre em frente e cantamos com a dor. 'Escuta as Minas' é uma oportunidade para reconhecer essa ideia, empoderando a nova geração e a incentivando a continuar trabalhando pela plena igualdade na música e em tudo o que fazemos."

Além da música, o Spotify criou um pequeno vídeo que mostra cada artista como uma mulher de um determinado período de tempo. No meio dele está o clipe da música original, que vai estrear nos cinemas e canais digitais.

Um estudo da Iniciativa de Inclusão Annenberg apontou que, em 2017, apenas 16,8% dos artistas nas indústria da música eram mulheres. Apenas 2% dos 651 produtores levantados eram do sexo feminino, e que das 899 pessoas nomeadas no Grammy Award, entre 2013 e 2018, apenas 9,3% eram mulheres.