Em 2018, número de casamentos caiu 11% no Paraná

Os paranaenses casaram menos em 2018. De acordo com dados do Instituto do Registro Civil das Pessoas Naturais do Paraná (Irpen), instituto membro da Associação dos Notários e Registradores do Estado do Paraná (Anoreg-PR), foram realizados 59.069 casamentos no ano passado, redução de 11% em relação a 2017, quando 66.363 uniões foram celebradas.

Já a quantidade de divórcios foi de 9.360 em 2018, apontou levantamento da Central Notarial de Serviços Eletrônicos Compartilhado. Uma variação de apenas 0,06% se comparado ao ano anterior, no qual 9.354 atos desta natureza foram realizados. Em Curitiba, o número subiu de 1.985 em 2017 para 2.002 no último ano, um aumento que representa menos de 1%. O diretor de registro civil da Anoreg-PR e presidente do Irpen, Arion Toledo Cavalheiro Junior, destaca que se por um lado diversos fatores podem ter contribuído para o resultado, os cartórios do estado possuem projeto que auxilia na realização deste sonho para muitas pessoas.

“O ‘Irpen na Comunidade’ percorre, há quatro anos, cidades paranaenses, atendendo pessoas em estado de vulnerabilidade social, e celebrando casamentos através do evento ‘Dia do Sim’”, conta.

Coletivo

Curitiba terá mais uma edição do Casamento Coletivo no dia 29 de março. Os casais interessados deverão se inscrever nas unidades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) de Curitiba, no período de 28 de janeiro a 25 de fevereiro de 2019. A ação é promovida pelo programa Justiça no Bairro Sesc Cidadão do Sistema Fecomércio Sesc Senac PR e Tribunal de Justiça do Paraná, e apoio da Prefeitura de Curitiba. A ação neste ano acontece na Rua da Cidadania do Carmo.