Em ano de crise, o Dia dos Pais tem premiação ‘modesta’

Ana Ehlert

Antes mesmo de agosto começar o comércio já está com ofertas para atrair os filhos para as comprar de presentes para o Dia dos Pais, que neste ano será comemorado no dia 12 de agosto. Mas o que chama a atenção é a modéstia, digamos assim dos prêmios oferecidos.

O Dia dos País é considerada a quinta melhor data em faturamento para o varejo, atrás do Natal, Dia das Mães, dos Namorados e da Criança.Neste ano de crise, os carros importados foram substituídos por premiações mais singelas, que vão de perfumes, a máquinas de café e adegas de vinhos.

No Shopping Mueller a promoção já começou. Neste ano, o shopping realizará uma ação “Compre/ganhe”, presenteando os clientes com um brinde exclusivo, além de sorteios diários. Cada R$ 400 em compras, dão o direito a um cupom para concorrer a uma adega completa. A cada R$ 600 em compras dão o direito a uma garrafa de vinho e escolher: o português Monsaraz DOC 2016 ou o italiano Settesoli Nero D’Avola 2016, sendo um vinho por CPF.

No ParkShopping Barigui, cada R$ 400 em compras nas lojas participantes dão direito a um cupom para concorrer ao sorteio de 300 máquinas de café Nespresso Essenza, o mais recente lançamento da marca de bebidas premium. Os sorteios são diários, sendo 30 máquinas por dia durante 10 dias, de 4 a 13 de agosto. Cada máquina de café acompanha R$ 100 de créditos para compra de cápsulas na loja ou no site da Nespresso.

No Shopping Jardim das Américas a partir do dia 1° de agosto, cada R$ 300,00 em compras nas lojas participantes, dará direito a troca de cupons cadastrados por um kit Malbec de O Boticário (gel pós-barba e um sabonete). Uma parceria inédita do shopping com a marca querida de perfumaria dos curitibanos garante um Dia dos Pais muito perfumado.

A Associação Brasileira de Comércio Eletrônico (ABComm), o Dia dos Pais deve movimentar R$ 2,2 bilhões neste ano. Segundo a entidade, a data, que é considerada uma das mais importante para o varejo, deve ter um crescimento de 8% quando comparado com o mesmo evento do ano passado.

A ABComm estima que cerca de 6,8 milhões de pedidos sejam realizados no período de 16 de julho a 4 de agosto, com um tíquete médio de R$ 329. As principais categorias de produtos a serem buscados na data são Informática, Celulares, Eletrônicos, Materiais esportivos, Moda e Acessórios.