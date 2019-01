Em busca de apoio federal para projetos do Paraná, Ratinho Jr almoça com Bolsonaro

Redação Bem Paraná com Blog Política em Debate

O governador Ratinho Júnior (PSD) foi convidado para almoçar hoje com o presidente da República, Jair Bolsonaro (PSL), em Brasília. Ratinho Jr busca apoio do governo federal para projetos de infraestrutura no Estado. Entre eles, está o ambicioso projeto de ligação ferroviária e rodoviária entre o Porto de Paranaguá e o de Antofagasta, no Chile. A ideia já foi apresentada a Bolsonaro, no primeiro encontro entre o governador e o presidente, no início de dezembro, ainda durante a transição. A ideia, segundo Ratinho Jr, é encurtar a distância de exportação para a China, saindo pelo Pacífico em vez do Atlântico. O projeto executivo seria bancado pela Itaipu Binacional.

