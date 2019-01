Em busca de primeiro gol, Athletico enfrenta o Rio Branco em Paranaguá

Redação Bem Paraná

O Athletico enfrenta o Rio Branco neste domingo (27), às 17 horas, em Paranaguá. O time da capital vai tentar não apenas a vitória na temporada, mas também o primeiro gol na temporada. A partida deste domingo è válida pela 3ª rodada da Taça Barcímio Sicupira, o primeiro turno do Campeonato Parananese.

Nas duas primeiras rodadas, o Athetico passou em branco. Na estreia, perdeu em plena Arena da Baixada para o Cascavel CR (1 a 0). Na segunda partida, empatou em 0 a 0 com o FC Cascavel, no Oeste do Paraná, numa partida em que escapou de tomar vários gols, principalmente nos 10 minutos finais.

No Estadual, o Athletico está jogando com o time de aspirantes, comandados por Rafael Guanaes. O time principal, dirigido por Tiago Nunes, vai priorizar a disputa da Copa Libertadores – a estreia é em 5 de março, contra o Tolima, na Colômbia.

Para Guanaes, a falta de força ofensiva ocorre por causa do tempo curto de preparação – ele mesmo chegou ao clube em dezembro. “É uma equipe em formação. Sei que não se tem muita paciência com isso, mas (o desempenho ofensivo) passa por jogadores terem condição física melhor, assim eles vão conseguir desempenhar melhor”, disse o treinador, nesta sexta-feira (25). “É um processo natural de uma equipe que acabou de iniciar a preparação”.

Para este domingo, Guanaes espera para ver se vai poder contar com o atacante colombiano Anderson Plata. Ele fez boas jogadas pelas pontas na última partida, mas saiu cansado e não treinou nesta sexta-feira. Se ele ficar de fora, Bruno Rodrigues deve entrar – assim como ocorreu contra o FC Cascavel.

Na Taça Barcímio Sicupira, o Athletico tem 1 pontos em 2 jogos e está em 5º lugar no grupo A. Faltam quatro rodadas. Os dois primeiros de cada grupo disputam as semifinais da Taça. O campeão da Taça garante vaga na final do Campeonato Paranaense.

RIO BRANCO x ATHLETICO

Rio Branco: Gustavo Fraga; Lucas, João Antônio, Erwin e Jackson; Valber, Paulo Henrique, Anderson Souza e Lucy; Andrezinho e Gustavo Índio. Técnico: Ednelson

Athletico: Leo; Reginaldo, Eder, Robson Bambu e Nicolas; Alex Nagib e Marquinho; João Pedro, Matheus Anjos e Anderson Plata (Bruno Rodrigues); Bergson. Técnico: Rafael Guanaes

Árbitro: Eduardo Elias Melek

Local: Estádio Nelson Medrado Dias, em Paranaguá, domingo, às 17 horas