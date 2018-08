Em carta ao PT, Lula diz que Haddad é o melhor para enfrentar o debate eleitoral

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Em mensagem enviada ao PT neste domingo (5), o ex-presidente Lula diz que Fernando Haddad é o melhor para enfrentar o debate eleitoral, indicando sua preferência pelo nome do ex-prefeito de São Paulo para assumir a vaga de vice na campanha presidencial.

Ainda segundo petistas, Lula insiste para que se consolide a aliança com o PCdoB.

Reunida desde a tarde deste domingo, a Executiva Nacional do PT se manifestou, em grande maioria, pela indicação de Haddad para vice na chapa presidencial.

Apesar da preferência por Haddad, integrantes do partido, como Valter Pomar, insistiram durante a reunião pela escolha de um nome de outro partido, fazendo com que o debate invadisse a noite.

Além disso, o comando do PT dedicou todo o dia à tentativa de convencer o PCdoB a ocupar, pelo menos até 15 de agosto, um banco de reserva da vaga de vice.

Até lá, Haddad deveria assumir o posto, com a tarefa de representar Lula em debates e atividades de campanha.

A articulação com o PCdoB foi iniciada pela manhã, quando a cúpula do PT se reuniu com dirigentes do partido pedindo que desistissem do lançamento de Manuela D'Ávila para a disputa presidencial, com a promessa de assumir futuramente a cadeira de vice.

Em resposta, o PCdoB reafirmou publicamente a candidatura de Manuela e anunciou seu vice.

À noite, enquanto esperava por um endosso de Lula à candidatura de Haddad, dirigentes petistas mantinham conversa com o PCdoB.

A reportagem apurou que os petistas ameaçaram romper alianças regionais com o PCdoB caso o acordo não se concretizasse. Mas voltou atrás.

A negociação para possível indicação de Haddad tem sido marcada por muita tensão e incertezas. Com a negativa de Jaques Wagner, cotado como plano B, de assumir o posto, Lula deu aval para que Haddad ficasse com a vaga. Ele também é apontado como opção quando o ex-presidente for declarado inelegível para outubro.