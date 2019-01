Em casa, Curitiba Vôlei perde para o Osasco pela Superliga Feminina

Mesmo com casa cheia, o Curitiba Vôlei perdeu para o Osasco por 3 sets a 0, na noite desta terça-feira (8), pela Superliga Feminina de Vôlei. O jogo foi disputado no ginásio da Universidade Positivo, em Curitiba, que teve bom público. As parciais foram de 25/20, 25/20 e 25/22.

O time de Curitiba ficou com 16 pontos, após a partida, válida pela 10ª rodada do primeiro turno.

Nesta sexta-feira (11), o Curitiba Vôlei enfrenta o Minas Tênis Clube na Arena Minas, em Belo Horizonte.