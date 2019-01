Em casa, Guarani usa embalo contra o Oeste

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Guarani enfrenta o Oeste neste sábado (26), às 16h30, no estádio Brinco de Ouro, em Campinas, em busca da segunda vitória consecutiva no Campeonato Paulista. O time dirigido por Osmar Loss vem de um importante triunfo sobre o Corinthians em seu estádio e pretende usar isso a seu favor para embalar na competição. O Guarani é vice-líder do Grupo B, um ponto atrás do Palmeiras, e tem como principal objetivo a classificação para o mata-mata. Do outro lado, o Oeste ainda não se encontrou no Estadual. A equipe ainda não perdeu, mas ainda não ganhou e também não marcou nenhum gol. Apesar disso, ocupa a vice-liderança do Grupo D, com dois pontos, um à frente de Botafogo-SP e Ituano.

Mirassol tenta segunda vitória seguida

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Mirassol está recuperado da goleada que sofreu na primeira rodada do Campeonato Paulista. Com o triunfo sobre o Red Bull, em casa, em partida finalizada nesta sexta-feira (25), a equipe assumiu a vice-liderança do Grupo C. E terá um novo jogo diante de sua torcida para se manter entre os primeiros colocados da chave, neste domingo, às 19h, contra o Novorizontino. Do outro lado porém, encontrará uma equipe que vem abalada pela derrota sofrida na segunda rodada. O Novorizontino levou 3 a 0 do São Paulo em casa e joga pela recuperação. Por causa do revés, caiu para a terceira colocação do Grupo B, com três pontos, o mesmo número do Guarani, mas inferior saldo de gols.

Melhor do interior, Bragantino visita Red Bull

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Bragantino enfrenta o Red Bull neste domingo, às 19h30, no estádio Moisés Lucarelli, em Campinas. O time dirigido por Marcelo Veiga tem a melhor campanha entre os times do interior e tenta se manter nesse ritmo. Com quatro pontos, a equipe ocupa a liderança do Grupo C, um ponto à frente do Mirassol. Já o Red Bull, que começou o campeonato com um bom empate diante do Palmeiras, vem de um tropeço. A derrota sofrida para o Mirassol, fora de casa, deixou o time de Antônio Carlos Zago para trás no Grupo A, com apenas um ponto. No começo da terceira rodada, Santos, São Caetano e Ponte PReta estão à frente.