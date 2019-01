Em caso de clássico paulista, final da Copinha terá torcida única

Folhapress

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Corinthians e São Paulo estão nas semifinais da Copa São Paulo. Caso o time alvinegro vença o Vasco e o clube tricolor ganhe do Guarani, os dois farão um clássico na final do torneio, mas a partida marcada para o Pacaembu na próxima sexta-feira (25) terá torcida única.

A torcida única está prevista no artigo 41 no regulamento da Copinha. "Quando houver clássicos entre as equipes do Corinthians, Palmeiras, Santos e São Paulo, caso ocorra alguma definição do Ministério Público com relação aos mandos, prevalecerá a melhor campanha", diz o regulamento. A determinação de torcida única nos clássicos paulistas existe desde 2016.

De acordo com o artigo 14, "entende-se por melhor campanha o maior número de pontos ganhos acumulados pelo Clube em todas as fases da Competição".

Até o momento, os dois times somam 18 pontos e têm cinco vitórias, que é o primeiro critério de desempate, mas o Corinthians é dono da melhor campanha por conta do segundo critério de desempate: saldo de gols.

A equipe alvinegra, que chegou à semi após eliminar o Grêmio nesta sexta (18), soma cinco vitórias, dois empates, 27 gols feitos, 8 gols sofridos e saldo de 19 gols. No total, são 18 pontos, já que vitória nos pênaltis vale dois pontos.

Já o São Paulo, que bateu o Cruzeiro na última quinta-feira (17), tem os mesmos 18 pontos (também com um triunfo nos pênaltis): cinco vitórias, dois empates, 21 gols feitos, cinco gols sofridos e saldo de 16 gols.

Depois do saldo, os demais critérios de desempate, pela ordem, são: maior número de gols marcados; menor número de cartões vermelhos; menor número de cartões amarelos; confronto direto (o que não vale neste caso, já que os dois times não se enfrentaram); sorteio.