Em convenção, Ratinho Jr confirma PR e deixa chapa aberta para novas alianças

Blog Política em Debate

Em convenção do PSD, na manhã deste sábado (21), que reuniu cerca de 4 mil correligionários, o candidato a governador do Paraná e deputado estadual Ratinho Jr confirmou o PR na coligação e deixou chapa aberta para novas alianças. O PR, aliás, compareceu em peso na convenção que homologou a candidatura de Ratinho Jr. "Temos 15 dias para negociar com outros partidos que concordem com a nossa proposta de modernizar o Estado", afirmou ele. Até 5 de agosto, também serão definidos os candidatos a vice e a senador. "Nós vamos usar todo prazo que temos para definir com calma a nossa chama. Temos até 5 de agosto", disse ele.

Leia mais no blog Política em Debate