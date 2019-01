Em convênio com IAP, município vai receber animais silvestres em risco

SMCS

A partir desta segunda-feira (21/1), animais silvestres apreendidos ou encontrados em situação de risco em Curitiba devem ser encaminhados ao prédio anexo ao Museu de História Natural do Capão da Imbuia (Rua Prof. Nivaldo Braga, 1369 – Capão da Imbuia). O serviço faz parte de um convênio assinado com o Instituto Ambiental do Paraná (IAP) em dezembro do ano passado e vai funcionar de segunda a domingo, das 9h às 12h e das 13h30 às 16h.

Por meio do documento, com validade de dois anos, a Prefeitura faz a recepção, atendimento básico e encaminhamento para que o IAP dê a destinação aos animais, que será preferencialmente a soltura na natureza. Eles podem vir de apreensões da polícia ambiental, dos seus próprios fiscais ou mesmo que sejam encontrados pela população.

Curitiba recebe recursos de R$ 300 mil para compra de rações, medicamentos e outros insumos para viabilizar a manutenção destes animais.

O Departamento de Pesquisa e Conservação da Fauna da Secretaria do Meio Ambiente, que já vinha prestando apoio ao Instituto no recebimento dos animais, especialmente aos finais de semana, possui estrutura física e corpo técnico habilitado para o trabalho.

“Além disso, contamos com o Serviço de Monitoramento de Animais Silvestres, que promove ações referentes aos animais de vida livre do município de Curitiba”, lembrou o diretor de Pesquisa e Conservação da Fauna, Edson Evaristo.

Serviço: Entrega de animais silvestres

Funcionamento: de segunda a domingo, das 9h às 12h e das 13h30 às 16h.

Local: prédio anexo ao Museu de História Natural do Capão da Imbuia – Rua Professor Nivaldo Braga, 1369 (acesso lateral do museu).