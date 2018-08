Em Curitiba, grupo protesta contra violência de gênero em memória à Tatiane Spitzner

Redação Bem Paraná com informações do G1 Paraná

Um grupo de amigos, familiares e advogados participaram hoje de manifestação em memória de Tatiane Spitzner - encontrada morta após cair do 4º andar de um edifício onde ela e o marido, Luis Felipe Manvailer, apontado pelo Ministério Público como autor do crime. A manifestação, que acontece no Dia do Advogado, tem o apoio da seção de Curitiba da Ordem dos Advogados do Brasil, e também protesta contra a violência de gênero.

"Mesmo ainda muito magoado com tudo que aconteceu eu venho até aqui para me manifestar. Eu vejo como uma conquista, né", afirmou Jorge Spitzner, pai de Tatiane. Luis Felipe Manvailer está preso e foi denunciado à Justiça, tornando-se réu pelos crimes de homicídio com quatro qualificadoras (meio cruel, dificultar defesa da vítima, motivo torpe e feminicídio), cárcere privado e fraude processual, na quarta-feira (8). O marido da advogada flagrado pelas câmeras de segurança agredindo a mulher minutos antes da queda.

A perícia feita no local da morte constatou que ela teve uma fratura no pescoço, característica de quem sofreu esganadura. O marido da advogada alega que ela teria cometido suicídio, jogando-se da sacada do apartamento.