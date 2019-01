Em dia histórico para Toledo, Azul opera primeiro voo comercial para a cidade

Da Redação Bem Paraná com assessoria

O céu de Toledo, no interior do Paraná, ficou ainda mais Azul nesta quarta-feira (9). Pela primeira vez na história, o aeroporto da cidade testemunhou o pouso de uma aeronave da terceira maior companhia aérea do país. O ATR 72-600 da Azul tocou o solo de Toledo por volta das 15h, levando a bordo autoridades, convidados e clientes que experimentaram o voo inaugural. Até 03 de abril, a empresa servirá o destino paranaense com um voo semanal para Curitiba. A partir dessa data, a expectativa da Azul é ampliar a malha, adicionando outras cinco frequências por semana. As inclusões, no entanto, dependerão da completa certificação do aeroporto pelas autoridades aeronáuticas.

O início da nova operação foi celebrado tanto no aeroporto da capital quanto em Toledo. Bolo, entrega de doces para os clientes e corte de fitas marcaram a festa de inauguração do voo. A população da cidade paranaense acompanhou a chegada da aeronave e os tradicionais jatos de água do corpo de bombeiros para celebrar o batismo da aeronave que realizou o voo. Para o diretor de alianças da Azul, Marcelo Bento Ribeiro, o início das operações em Toledo é um feito histórico.

“Ficamos sempre muito surpresos e contentes com a grandiosidade das festas que serão preparadas com muito carinho quando iniciamos um voo em uma nova cidade. Toledo, agora, é parte da malha regular da companhia. Passamos a servir esse destino com operações diretas para Curitiba e com conexões para todas as partes do Brasil e do mundo, trazendo novas oportunidades de negócio e fomentando a economia da região”, ressalta Bento.

“É um passo importante para o desenvolvimento de Toledo e região oeste. Somos a 43ª melhor cidade para se investir no país e a 5ª no Paraná, conforme uma pesquisa recente da Revista Exame. O início dos voos comerciais em Toledo contribuirá significativamente para a economia, gerando empregos para a comunidade e facilitando o deslocamento da população para viagens de negócios e lazer”, destaca o prefeito de Toledo, Lucio de Marchi.

Toledo se torna o 101º destino doméstico a contar com operações da Azul. Amanhã, será a vez de outra cidade do Paraná, Pato Branco, entrar para a malha regular da companhia aérea, que oferta o maior número de destinos no Brasil. Com o início das frequências para Toledo e Pato Branco, o Paraná passa a ser o terceiro maior estado com operações da empresa, ficando atrás apenas de São Paulo e Minas Gerais. Serão 60 decolagens por dia com uma oferta de 41 mil voos assentos semanais.

Os novos voos em Toledo se somam aos já existentes em Cascavel, incrementando o serviço da Azul na região paranaense e permitindo o funcionamento dos aeroportos de forma complementar, mitigando as inconveniências decorrentes de fechamento de um ou outro por meteorologia. Com a ligação até Curitiba, os Clientes da Azul que partirem de Toledo têm uma oferta de conexões imediatas para Campinas, São Paulo (Guarulhos e Congonhas), Recife, Rio de Janeiro (Santos Dumont), Porto Alegre e Campo Grande, além dos outros sete destinos paranaenses servidos pela Azul.