Em entrevista a TV, filha de Fátima e Bonner fala sobre separação dos pais

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Brasil foi pego de surpresa com o anúncio da separação do casal do telejornalismo do país, William Bonner e Fátima Bernardes, em 2016, após 26 anos de casamento.

Na ocasião, a celeuma foi tanta que até o impeachment da então presidente Dilma Rousseff ficou em segundo plano.

Na casa do casal, contudo, o baque não parece ter sido tão grande, pelo menos no que se refere ao seu elemento surpresa.

É o que indica declaração dada por uma das filhas do casal, Beatriz Bonemer, 21, uma das trigêmeas que o casal teve, ao lado de Vinícius e Laura.

Em entrevista ao TV Fama, da RedeTV!, Beatriz minimizou o impacto da separação. "Como a gente estava dentro [da situação], tivemos mais tempo para se acostumar", disse. "Os fãs, o público, foram muito no impacto, ficaram chocados, mas normal. A gente vai se acostumando com o tempo."

Beatriz também disse lidar bem com os novos relacionamentos dos pais -Fátima namora o deputado federal eleito por Pernambuco Túlio Gadêlha, enquanto Bonner casou-se recentemente com a fisioterapeuta Natasha Dantas.

"Os dois estão felizes, então a gente aceita, né?", disse a filha do ex-casal. "Se eles estiverem felizes, para mim estará ótimo."