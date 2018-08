Em estreia de Zé Ricardo, Botafogo visita o pressionado Paraná Clube

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Ex-técnico de Flamengo e Vasco, Zé Ricardo inicia trabalho à frente do Botafogo neste domingo (12), às 11h. A estreia do treinador por sua terceira equipe carioca consecutiva será diante do Paraná, no estádio Durival Britto, em Curitiba.

A partida, válida pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro, já é uma decisão para o técnico, uma vez que as duas equipes vivem mau momento na competição.

Desde a retomada do Nacional, o Botafogo acumulou três derrotas, um empate e apenas uma vitória —é o 11º colocado, com 21 pontos.

Já o Paraná é o lanterna, com 13 pontos. No período pós-Copa, venceu uma vez e perdeu quatro. O revés mais recente foi contra o Ceará, adversário direto na briga contra o rebaixamento, em casa.

"Há uma pressão muita grande para eles vencerem a partida. Nós também não estamos em uma boa sequência. Será um jogo tenso, com nervosismo, e tomara que possamos estar equilibrados. Se conseguirmos sair na frente, isso pode nos ajudar. Mas não espero nenhum jogo fácil", avaliou Zé Ricardo.

O treinador ainda assumiu que deverá manter o estilo de jogo do Botafogo neste primeiro momento. O jovem Saulo também continuará titular no gol, já que Jefferson e Gatito Fernández seguem entregues ao departamento médico.

O Paraná, por sua vez, terá mudança no meio-campo: Nadson, lesionado, dará lugar a Maicosuel. O substituto, no entanto, causa preocupação no técnico Rogério Micale, por não estar em condições físicas ideais.

PARANÁ X BOTAFOGO

PARANÁ: Richard; Júnior, René Santos, Rayan e Igor; Leandro Vilela (Alex Santana), Torito González e Maicosuel; Silvinho, Rodolfo e Rafael Grampola. T.: Rogério Micale

BOTAFOGO: Saulo; Marcinho, Carli, Igor Rabello e Gilson; Rodrigo Lindoso, Matheus Fernandes e Leo Valencia; Rodrigo Pimpão, Luiz Fernando e Kieza. T.: Zé Ricardo

Estádio: Vila Capanema, em Curitiba

Juiz: Raphael Claus (SP)

Horário: 11h de domingo