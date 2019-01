Em fevereiro, Curitiba inaugura o 1º Sports Bar Budweiser do Brasil

Da Redação Bem Paraná com assessoria

Se você é curitibano e não abre mão da cerveja que hoje faz parte da cultura mundial, a partir do dia 6 de fevereiro terá mais uma ótima razão para comemorar. A cidade de Curitiba será a primeira do país a receber o Sports Bar Budweiser, um espaço temático destinado aos amantes da bebida e de esportes. A novidade chega na capital paranaense em uma parceria com a Vila Yamon, um dos principais espaços gastronômicos da capital paranaense.

Com mais de 110m², o Sports Bar Budweiser terá capacidade para acomodar 70 pessoas sentadas. O empreendimento trará uma infraestrutura inédita na cidade para quem ama esportes. Um dos grandes destaques do espaço será um painel de led gigante que irá transmitir as principais ligas esportivas do planeta, entre elas campeonatos de futebol, futebol americano, basquete e lutas marciais. O empreendimento contará, também, com diversos jogos para divertir o público, entre eles sinuca, pebolim e fliperama.

Além da cerveja e do ambiente completo para quem quiser acompanhar transmissões esportivas com muita qualidade e comodidade, o Sports Bar Bud vai disponibilizar, com um atendimento exclusivo, todas as opções gastronômicas da Vila Yamon, entre elas hambúrgueres com inspiração na gastronomia de rua, culinária japonesa, drinks autorais, pratos com uma pegada contemporânea e sobremesas especiais.

O Sports Bar Budweiser foi instalado na Vila Yamon (Rua Itupava, nº 1402), no bairro Alto da Glória, e vai funcionar, a partir do dia 06 de fevereiro, de terça a quinta, das 17h30 às 1h; sextas e sábados, das 16h às 2h; e aos domingos, das 16h às 22h. Mais informações no site www.vilayamon.com.br.

Com uma história secular, que teve início em 1876 com Adolphus Busch, na cidade de St. Louis, nos Estados Unidos, a marca Budweiser se consagrou como uma das mais imponentes e conhecidas cervejas do mundo. Unanimidade entre os cervejeiros e queridinha dos fãs de esporte, a bebida se transformou em um sinônimo de momentos de descontração com os amigos após um longo dia de trabalho, enquanto assistem o seu esporte preferido. No Brasil, esse culto a Budweiser não é diferente. A bebida está presente nos principais bares, restaurantes e casas noturnas do país.