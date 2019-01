Em forma para o Carnaval: ainda dá tempo?

Rafael Luciano de Mello

As festas de fim de ano acabaram. Os parentes foram embora, mas a “barriguinha” ficou. E agora, o que fazer?

Se você viu os números na balança subirem e o abdômen aumentar, não se desespere. Muitos querem perder o peso extra de um dia para o outro. Seria ótimo chegar ao Carnaval em forma, não é mesmo?

Nessa hora, cuidado. Existem várias receitas “mágicas” para emagrecer. Mas elas podem ser extremamente danosas para a sua saúde e não trazer os resultados esperados.

Um exemplo é a famosa dieta low carb. Já ouviu falar? Seus adeptos reduzem substancialmente a ingestão de carboidratos e aumentam as proteínas. Existem dietas ainda mais agressivas, sem acompanhamento e controle, com base alimentar a base de alface e água. Outra loucura é praticar exercícios intensos sem se preparar. Ou então fazer “milhares” de exercícios abdominais por dia.

Essas artimanhas com o corpo, na maioria das vezes, não são bem-sucedidas. Explico.

Dietas radicais ignoram as necessidades nutricionais do corpo. O metabolismo precisa, sim, de calorias. Então, o resultado é negativo: aumento do apetite, irritabilidade e frustração de não conseguir alcançar o resultado desejado.

Já a imersão exagerada em exercícios físicos sobrecarrega o corpo. Principalmente se você estava fisicamente inativo antes. Agindo assim, você vai ficar impossibilitado de fazer atividades por várias semanas, além de correr graves riscos de lesão.

Já os milhares de abdominais para desfilar uma “barriga tanquinho” no Carnaval só funcionam nos vídeos da internet. Para eliminar a gordura localizada e definir a musculatura, é preciso associar vários exercícios – como corrida e musculação, com abdominais como complemento. E, é claro, praticá-los com constância.

Mas e agora, o que eu faço?

A melhor maneira de chegar em forma no Carnaval é a prevenção. Se dedicar ao longo de todo um ano à reeducação alimentar e prática constante de exercícios físicos.

Então você pode começar hoje e mirar no Carnaval de 2020. Que tal? Depois de um ano inteiro de bons hábitos, o corpo fica bonito esteticamente. E o mais importante: saudável.

Para isso, o passo a passo é bem simples:

- Comece agora sua preparação para o próximo ano

- Busque a melhor atividade física para as suas necessidades

- Faça uma reeducação alimentar

- Procure acompanhamento profissional

- Progrida aos poucos e respeite o ritmo natural do seu corpo

- Mude seu comportamento e seu corpo também mudará

- Seja constante e dedique-se ao longo de todo o ano.

Parece difícil? Mas não é! Basta começar dentro do seu limite e ter dedicação. Os resultados virão e, daqui um ano, você verá que o esforço valeu a pena.

Boa sorte e bons treinos!

Rafael Luciano de Mello é professor dos cursos de Educação Física do Centro Universitário Internacional Uninter.