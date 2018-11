Em frio de quase 0ºC, seleção treina com reservas e sem Neymar em campo

Folhapress

MILTON KEYNES, REINO UNIDO (UOL/FOLHAPRESS) - Em sua volta de folga após a vitória de 1 a 0 em amistoso contra o Uruguai, a seleção brasileira fez um trabalho leve com bola que ficou restrito praticamente aos reservas neste domingo (18), no Stadium MK, em Milton Keynes, palco de seu último teste no ano, contra Camarões, na terça (20).

A exceção foi o goleiro Alisson, que treinou normalmente ao lado de Éderson e do garoto Gabriel Brazão em um frio congelante, com sensação térmica de três graus.

Marquinhos, Douglas Costa, Danilo e Roberto Firmino chegaram a ir a campo, mas apenas correram por volta de 15 minutos.

A comissão técnica deu atenção especial à dupla Dedé e Pablo na atividade. Enquanto Tite e seu auxiliar Sylvinho tiveram uma conversa à parte com o cruzeirense sobre posicionamento, o ex-corintiano trabalhou inversão de bola com os assistentes Matheus Bachi e Fernando Lázaro no outro lado do gramado.

Em uma movimentação rápida com duas equipes de cinco atletas mais o garoto Augusto Galván, do Real Madrid, que está completando os treinos, o destaque foi o atacante Gabriel Jesus, que mostrou pontaria afiada.

Os demais jogadores, como Neymar, Arthur e Walace, ficaram na parte interna do complexo do estádio, que inclui o hotel em que a delegação está hospedada e pertence ao MK Dons, clube da quarta divisão inglesa. A maioria dos quartos, inclusive, tem vista para o campo.

O time comandado por Tite volta a trabalhar no fim desta segunda-feira (19), em Milton Keynes, para definir a equipe que irá enfrentar os camaroneses. A expectativa é de que a escalação apresente diversas novidades para o último compromisso de 2018.