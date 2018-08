Em jejum como visitante, Atlético desafia invencibilidade do Corinthians

Silvio Rauth Filho

O Atlético Paranaense enfrenta um jejum como visitante em 2018. O time principal ainda não venceu fora de casa na temporada. Foram sete empates e seis derrotas longe da Arena da Baixada.

Com o atual técnico, Tiago Nunes, foram duas partidas como visitante. Ambas contra o Cruzeiro – uma pelo Brasileirão (derrota) e outra pela Copa do Brasil (empate).

Já o Corinthinas vem de quatro vitórias nos últimos cinco jogos. E contando apenas as partidas como mandante, o time paulista ainda não perdeu no Brasileirão – foram cinco vitórias e três empates.

No total do ano, o Corinthians soma 14 vitórias, três empates e cinco derrotas em casa.

O time paulista pode poupar titulares neste sábado. A escalação não foi divulgada pelo treinador.

No Atlético, duas alterações são certas: a saída do volante Bruno Guimarães, suspenso por cartões amarelos, e a entrada do goleiro Santos, que cumpriu suspensão na última rodada. O zagueiro Thiago Heleno não treinou nessa semana. Ele está em tratamento há duas semanas e dificilmente será usado contra o Corinthians.

O atacante Bergson cumpriu suspensão na última rodada e volta a disputar posição no setor ofensivo. Ele pode atuar nas extremas – funções exercidas por Marcinho e Marcelo no último jogo – ou como centroavante – no lugar de Pablo.

Os volantes Rossetto e Lucho González também cumpriram suspensão no domingo e podem retornar ao time. Um deles ficará com a vaga de Bruno Guimarães. O outro disputa posição com Wellington, que foi o melhor em campo contra o Vitória, no domingo.

Contrato — O meia-atacante Guilherme e o volante Camacho não podem jogar contra o Corinthians. Os dois pertencem ao clube paulista e uma cláusula no contrato de empréstimo ao Atlético impede que enfrentem a equipe de origem.

CORINTHIANS x ATLÉTICO

Corinthians: Cássio, Fagner, Pedro Henrique, Léo Santos (Henrique) e Carlos Augusto (Danilo Avelar); Thiaguinho (Gabriel) e Douglas; Pedrinho, Romero, Mateus Vital e Clayson. Técnico: Osmar Loss

Atlético: Santos; Jonathan, Paulo André, Léo Pereira e Renan Lodi; Wellington e Lucho González (Rossetto); Marcelo Cirino, Raphael Veiga e Marcinho (Nikão); Pablo (Bergson). Técnico: Tiago Nunes

Árbitro: Péricles Bassols Pegado Cortes

Local: Arena Corinthians, em São Paulo, sábado às 21 horas