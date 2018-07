Em jejum, Coritiba enfrenta o quarto melhor mandante da Série B

Silvio Rauth Filho

O Coritiba enfrenta nesta segunda-feira (dia 9) às 18 horas, em Campinas (SP), o quarto melhor mandante da Série B de 2018. O Guarani somou três vitórias, três empates e uma derrota em casa na competição. Já o time paranaense vive um jejum fora de casa. A última vitória como visitante foi em fevereiro, pela Copa do Brasil – 2 a 0 sobre o Uberlândia. Desde então, foram sete derrotas e quatro empates longe do Couto Pereira.

Não por acaso o Coxa é o segundo pior visitante da Série B, com nenhuma vitória, quatro empates e três derrotas. Só o Brasil-RS fica abaixo, três empates e quatro derrotas.

Na classificação geral, o Coritiba é o quarto colocado. O Guarani aparece em oitavo lugar.

“A vitória virá, estamos buscando. Querendo ou não já tivemos uma evolução. Nas últimas duas partidas fora, nós deixamos escapar a vitória já no fim da partida. Vai acontecer, espero que seja já no jogo contra o Guarani”, disse o goleiro Wilson.

Mais uma vez o técnico Eduardo Baptista será obrigado a modificar a escalação. O lateral-direito Leandro Silva levou o terceiro cartão amarelo e está suspenso. A principal opção para o lugar dele é o volante Vinícius Kiss, que também atua improvisado na lateral. Outra alternativa seria Carlos César, que segue no departamento médico e ainda não estreou pelo clube. Rodrigo Ramos está com o time de aspirantes e ainda tenta recuperar o ritmo de jogo.

O técnico pode fazer outras modificações. O zagueiro Thalisson Kelven e o volante Simião cumpriram suspensão na última rodada – vitória por 2 a 0 sobre o Paysandu. A tendência é que Thalisson Kelven volte como titular, mas Simião comece no banco.

O lateral William Matheus desfalcou o time contra o Paysandu devido a dores musculares. Ele treinou normalmente e, com isso, vai enfrentar o Guarani.

Outra novidade será no banco de reservas. O centroavante Jonatas Belusso, que estava encostado no Vitória, teve o contrato registrado no BID e pode estrear contra o Guarani. “Ele vem de uma lesão pequena. Dias atrás estava num período de transição e chegou treinando normalmente. Se pudermos contar 20 minutos com ele é um atleta que eu tenho intenção de levar (para Campinas) e contamos com ele. Mas vamos ter cuidado para não arriscar tanto”, explicou Baptista.

GUARANI x CORITIBA

Guarani: Oliveira; Kevin, Everton Alemão, Edson Silva e Pará; Willian Oliveira, Ricardinho, Denner e Rafael Longuine (Rondinelly); Matheus Oliveira (Caíque) e Bruno Mendes (Poveda).

Técnico: Umberto Louzer

Coritiba: Wilson; Vinicius Kiss, Thalisson Kelven, Alex Alves e Chiquinho (William Matheus); Vitor Carvalho e Uillian Correia; Guilherme Parede, Yan Sasse (Simião) e Alisson Farias; Pablo Thomaz. Técnico: Eduardo Baptista

Árbitro: Jean Pierre Goncalves Lima (RS)

Local: Brinco de Ouro, em Campinas (SP), segunda-feira às 18 horas