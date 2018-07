Em jogo de opostos, Grêmio e Atlético-MG se enfrentam em Porto Alegre

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Grêmio e Atlético-MG fazem um duelo de estilos opostos nesta quarta-feira, às 21h45, em Porto Alegre, pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro. Enquanto o time gaúcho tem a melhor defesa da competição, os mineiros contam com o melhor ataque.

Em 12 jogos disputados, o Grêmio só levou cinco gols. E o desempenho de sua defesa é o principal responsável por manter o time entre os primeiros colocados -quinto lugar, com 20 pontos. Em compensação, o setor ofensivo está longe de ser um destaque positivo. A equipe dirigida por Renato Gaúcho marcou 11 vezes e só está atrás de cinco adversários nessa estatística.

Do outro lado, o Atlético-MG marcou 24 gols e tem média de dois por partida -o segundo melhor ataque é o do Flamengo, com 21. Graças a esse desempenho e as três vitórias consecutivas que ostenta no momento, o time alvinegro ocupa a vice-liderança, com 23 pontos, quatro atrás do Flamengo.

Nesse quesito, porém, o Atlético-MG carrega um grande problema para a retomada do Brasileiro. O atacante Róger Guedes, artilheiro da competição com nove gols, se transferiu para o futebol chinês.

Além de Róger Guedes, o Atlético-MG também perdeu Cazares, que está com transferência praticamente definida para o Al Hilal. Outros dois problemas do técnico Thiago Larghi estão no meio-campo. Adilson e Gustavo Blanco estão contundidos e não poderão enfrentar o Grêmio.

A principal novidade é a presença do colombiano Chará, contratado do Junior Barranquilla. O meio-campo também terá José Welison, ex-Vitória, e Elias.

Pelo time gaúcho, não há grandes novidades no time titular para a retomada do campeonato. Marinho, ex-Vitória, foi a principal contratação do Grêmio durante a pausa para a Copa do Mundo, mas ele deve começar a partida no banco de reservas. A perda foi o meio-campista Arthur, que se transferiu para o Barcelona, adiantando em seis meses sua apresentação na Espanha.

Outro desfalque importante para encarar o Atlético-MG é o zagueiro Kannemann. O jogador, que tem proposta de trânsferência para o futebol italiano, está em recuperação de gripe. No meio-campo, Maicon e Michel também não vão atuar por causa de lesões musculares.

GRÊMIO

Marcelo Grohe; Léo Moura, Geromel, Bressan, Cortez; Jailson, Cícero, Ramiro, Luan; André, Everton. T.: Renato Gaúcho

ATLÉTICO-MG

Victor; Patric, Gabriel, Juninho, Fábio Santos; José Welison, Elias, Luan, Chará, Tomás Andrade; Ricardo Oliveira. T.: Thiago Larghi

Estádio: Arena do Grêmio, em Porto Alegre (RS)

Horário: 21h45 desta quarta

Juiz: Flávio Rodrigues de Souza (SP)