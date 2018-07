Em jogo-treino, Atlético testa mudanças na escalação e no esquema

Redação Bem Paraná

O Atlético Paranaense apresentou mudanças na escalação e no esquema tático no jogo-treino de sábado (dia 7), contra o Paraná Clube, no CT do Caju. O trabalho não foi aberto à imprensa e não há informações detalhadas. No entanto, a escalação inicial usada pelo técnico interino Tiago Nunes apresenta novidades.

O técnico anterior, Fernando Diniz, vinha usando um esquema tático baseado em três zagueiros (defesa no 5-4-1 e ataque no 3-4-3). Tiago Nunes comandou os aspirantes do Atlético no Paranaense adotando uma linha de quatro na defesa, com dois zagueiros e dois laterais.

A tendência é que Tiago Nunes use o esquema tático 4-1-4-1. No jogo-treino, ele começou com a seguinte formação Santos; Jonathan, Thiago Heleno, Wanderson e Carleto; Camacho; Nikão, Bruno Guimarães, Rossetto e Bergson; Pablo.

Essa escalação, porém, permite variações. O time pode modificar para o 4-2-3-1, com Pablo atuando como meia ofensivo centralizado, com Bergson como centroavante. Nesse caso, Rossetto jogaria como extremo (meia aberto pelo lado do campo).

O jogo-treino, com dois tempos de 50 minutos cada, terminou com o placar de 1 a 1, com gol de Nikão.

Os desfalques no Atlético foram o zagueiro Paulo André, em fase final de recuperação de lesão, e o volante Lucho González, poupado.

Além dos 11 titulares iniciais, Tiago Nunes usou mais dez jogadores durante o jogo-treino, com várias substituições.

O Atlético volta a jogar em 16 de julho, contra o Cruzeiro, pela Copa do Brasil.

OS 21 UTILIZADOS

Pelo técnico Tiago Nunes

Goleiros: Felipe Alves, Lucas Macanhan e Santos

Zagueiros: José Ivaldo, Léo Pereira, Thiago Heleno e Wanderson

Volantes: Bruno Guimarães, Camacho e Rosseto

Laterais: Carleto, Diego, Jonathan e Renan Lodi

Meias: Guilherme e Raphael Veiga

Pontas: Nikão, Bergson, Marcelo e Marcinho

Centroavantes: Pablo