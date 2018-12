Em livro, empreendedor narra a vida da favela para o mundo

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Antes de fundar a ONG Gerando Falcões, em Poá, na Grande São Paulo, Edu Lyra, 30, estudou comunicação. Como um bom jornalista, ele escreve com clareza, sem rodeios.

Logo no primeiro parágrafo do seu recém-lançado livro "Da Favela para o Mundo", Lyra dá o recado: "Não é uma autobiografia, mas uma conversa franca sobre os aprendizados que tive nos últimos anos para romper a barreira social, resgatar minha autoestima e mudar a minha história".

De fato, não falta franqueza ao relato de Lyra, empreendedor escolhido pelo Fórum Econômico Mundial como um dos 15 jovens brasileiros que podem mudar o mundo.

Ele passou os primeiros anos de vida em um barraco com chão de terra na favela Jardim Nova Cumbica, em Guarulhos. Como não havia chuveiro, tomava banho de caneca. Como não existia berço, dormia em uma banheira.

Foi sua mãe quem mais o incentivou. "Não importa de onde você vem, mas para onde você vai", dizia ela, com frequência, ao filho. "Minha mãe me fez olhar pra frente. Foi a primeira grande líder que conheci", conta.

As restrições financeiras não impediram que Lyra chegasse à faculdade de jornalismo. A essa altura, a família vivia em um sobrado sem reboco na periferia de Poá.

Nessa época, decidiu escrever um livro sobre pessoas "que do nada foram para o tudo". Conseguiu dinheiro para publicar a obra negociando publicidade na contracapa com os comerciantes da cidade. Mas não bastava lançar "Jovens Falcões", era preciso que aquelas histórias chegassem, de fato, aos leitores.

Lyra preparou, então, um grupo de 50 pessoas, todos muito jovens como ele. Começaram a vender o livro por R$ 9,90 de porta em porta. Em três meses, os moradores compraram 5.000 exemplares.

Com esse dinheiro, ele alugou uma pequena sala e comprou dois computadores. Em 2013, nascia a organização social Gerando Falcões.

"A universidade me ajudou a entender que eu era um cara excluído", afirma. "Comecei a me questionar. Por que meus amigos morrem? Por que há tantos subempregos? Queria que mais jovens tivessem acesso a ferramentas de inclusão social".

Nos anos seguintes, Lyra conquistou colaboradores, como o empresário Flávio Augusto da Silva (Wise Up), e a instituição ampliou as ações de cultura e esporte para crianças e adolescentes.

A ONG também reforçou o trabalho de qualificação profissional para ex-presidiários.

Atualmente a instituição oferece apoio a dez favelas em suas três unidades: São Paulo, Maceió e o ponto inicial, Poá.

No novo livro, além de lembrar essa trajetória, Lyra apresenta dicas de comunicação. Sua primeira palestra fora do Brasil aconteceu em 2015, em evento da Microsoft, nos EUA.

Ele também conta como aprimorou a gestão da Gerando Falcões, sob a inspiração de empresários como Jorge Paulo Lemann, que assina o prefácio do livro. Lemann é um dos principais patrocinadores do projeto.

Lyra planeja ampliar a rede com seis novas unidades a serem inauguradas no ano que vem. E não vai parar por aí.

Com ambição, além da franqueza habitual, afirma que criará a maior rede de ONGs do mundo para transformar as favelas do Brasil.

DA FAVELA PARA O MUNDO

Autor: Edu Lyra.

Editora: Buzz. 200 págs.

Preço: R$ 30