Em noite de estreias, Henrique Dourado salva o Flamengo de derrota

Folhapress

RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - Em dia de estreias de Gabigol e De Arrascaeta, o Flamengo encarou o Resende e não saiu de um empate por 1 a 1. Joseph abriu o placar para o Alvinegro, mas Henrique Dourado, de bicicleta, deixou tudo igual.

A partida evidenciou que o Flamengo ainda está em fase de ajustes na parte física e tática. Disposto a dar descanso ao elenco, Abel Braga mandou a campo um time completamente diferente daquele que venceu o Bangu por 2 a 1.

Na próxima rodada, os rubro-negros encaram no sábado o Botafogo, às 17h, no Nilton Santos. Já o Resende visita no domingo a Cabofriense.

Contratações mais badaladas até o momento, Gabigol e De Arrascaeta foram o centro das atenções no Raulino de Oliveira. Ainda em início de preparação, a dupla sentiu a falta de entrosamento com os companheiros.

Os dois procuraram o jogo, mas o uruguaio foi mais decisivo, visto que teve participação na construção da jogada do gol de Dourado. Fora isso, se mexeu e tentou encaixar um ou outro passe.

Gabriel foi um pouquinho mais discreto, mas também foi vítima de um time que demonstrou pouca capacidade de construção. Sem muita colaboração, acabou anulado entre os zagueiros.

Os primeiros 45 minutos foram agitados na Cidade do Aço. Bem organizado, o Resende bloqueou os espaços do Flamengo e levou perigo a César. Em duas ocasiões, Maxwell quase surpreendeu o Fla.

Mas a boa presença do Alvinegro foi logo premiada após cabeçada de Joseph, que subiu sem marcação e abriu o placar. O Fla não jogava mal, mas tinha dificuldade para chegar ao gol adversário. E foi necessário um lance de rara felicidade para que o Fla empatasse. De Arrascaeta encontrou Trauco, que cruzou para Dourado emendar de bicicleta.

O jogo seguiu corrido e a equipe do Sul Fluminense não se intimidou com o barulho da torcida rubro-negra. Em chutes de Vitinho e Filipi Souza, o Resende quase chegou lá. Desentrosado, os jogadores do Flamengo tiveram dificuldades para dialogar em campo, ainda que não tenha faltado disposição.

O jogo caiu consideravelmente de ritmo na etapa final, com o Flamengo demonstrando lentidão na saída para o ataque e pouco poder de marcação diante de um rival que tentou a vitória.

Abel detectou o desgaste físico e mandou sangue novo a campo, mas Thiago Santos, Cuéllar e Vitinho não transformaram o Flamengo. Este último, no entanto, fez boa jogada individual, cruzou para Dourado, que cabeceou para fora e desperdiçou a melhor oportunidade. Além deste lance, o centroavante buscou muito o jogo e teve boa participação.

Não fosse por uma grande defesa de César, Zambi teria dado a vitória aos alvinegros. A partida ficou mais aberta com as mexidas de parte a parte, mas o panorama seguiu igual até o fim. A noite, que tinha previsão de terminar com festa, acabou meio sem graça para os rubro-negros.

RESENDE

Ranule; Filipi Souza, Lucão, Rhayne, Jeanderson; Joseph (Sabão); Leo Silva, Arthur Faria (Dieguinho), Vitinho; Maxwell, Zambi (Jackson). T.: Edson Souza

FLAMENGO

César; Rodinei, Léo Duarte, Matheus Dantas (Cuéllar), Trauco; Piris da Motta, Jean Lucas (Vitinho), Hugo Moura; De Arrascaeta (Thiago Santos), Gabigol, Henrique Dourado. T.: Abel Braga

Estádio: Raulino de Oliveira, em Volta Redonda (RJ)

Juiz: Rodrigo Nunes de Sá

Cartões amarelos: Jeanderson (Resende); Jean Lucas (Flamengo)

Gols: Joseph, aos 18min do primeiro tempo (Resende); Henrique Dourado, aos 22min do primeiro tempo (Flamengo)