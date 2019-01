Em nota, Cida Borghetti garante que contas do governo do Paraná estão em dia

Redação Bem Paraná com assessoria

A assessoria da ex-governadora Cida Borghetti (PP) divulgou hoje nota sobre as declarações do secretário de Estado da Fazenda do governo Ratinho Júnior, Renê Garcia Júnior, sobre os problemas no Sistema Integrado de Finanças Públicas do Estado (Siaf), que segundo ele, impedem que a atual gestão possa dizer com certeza a situação das contas do Estado que recebeu da gestão anterior. Na nota, a equipe de Cida “reafirma que o Estado do Paraná possui uma das melhores situações econômicas e fiscais do País”.

Segundo o texto, os problemas no Sistema Integrado de Finanças Públicas do Estado (Siaf) “existem e já foram objeto de várias ações da SEFA, designando servidores para comissões processantes (em julho, outubro e novembro), inclusive com a aplicação de multas contratuais à empresa”.

De acordo com a equipe da ex-governadora, “as providências cabíveis foram tomadas”, e a equipe de transição do governador Ratinho Júnior “foi informada da situação atual do Sistema e de todas as providências já adotadas”. Segundo a assessoria de Cida, como afirmou o atual secretário da Fazenda “não há irregularidade definida” e , “se houver incongruências, providências serão tomadas” .

