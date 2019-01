Em Pontal do Paraná, piloto fica ferido após queda de paramotor no mar

Redação Bem Paraná

O piloto de um paramotor caiu no mar, em Pontal do Paraná, no início da tarde dessa sexta-feira (dia 18). As informações são da Polícia Militar (PM).

O paramotor caiu logo após a decolagem. Ao ser socorrido pelos guarda-vidas, ele ainda estava preso ao equipamento. O piloto foi levado até a areia inconsciente. Após o atendimento de emergência no local, ele foi encaminhado no helicóptero do Batalhão de Polícia Militar de Operações Aéreas (Bpmoa) ao Hospital Regional do Litoral, em Paranaguá.

O nome não foi divulgado. A PM informou que ele é aluno de uma escola de paramotor.