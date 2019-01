Em reunião com deputados, Ratinho Jr defende 'agenda positiva' com Assembleia

Em encontro com deputados estaduais, hoje, o governador Ratinho Jr reafirmou sua disposição ao trabalho conjunto com a Assembleia Legislativa. “A intenção é, antes do início dos trabalhos legislativos, em fevereiro, conversar com os deputados, independente da posição partidária, para construirmos juntos uma agenda positiva para o Paraná”, afirmou Ratinho Jr, na reunião, realizada no Palácio Iguaçu, em Curitiba. Participaram deste primeiro encontro os deputados da base de apoio ao governo.

O objetivo dos encontros, disse o governador, é também apresentar aos deputados as prioridades do governo, como o enxugamento da máquina pública, a reforma administrativa, com corte de despesas, e, principalmente, ouvir os parlamentares. “Vivemos em um processo democrático e a relação precisa ser muito transparente. Estamos à disposição para o diálogo e troca de informações”, acrescentou.

O governador ainda convidou os deputados a participarem das reuniões com o secretariado, que ocorrem às terças-feiras no Palácio Iguaçu. Ele ressaltou que dessa forma será possível estreitar ainda mais a relação com os integrantes da equipe de Governo, o que beneficiará a população.

Participaram da reunião os deputados estaduais Cobra Repórter, Washington Lee Abe (coronel Lee), Cristina Silvestri, Delegado Recalcatti, Douglas Fabrício, Evandro Araújo, Evandro Araújo, Francisco Buhrer, Paulo Roberto da Costa (Galo), Mabel Canto, Marcel Micheletto e soldado Adriano José.

Leia mais no blog Política em Debate.