Em Salvador, Rio e Olinda o 'esquenta' para o Carnaval já está nas ruas

Folhapress

SALVADOR, BA, RECIFE, PE, E RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Após a lavagem das escadarias da Basílica do Senhor do Bonfim, que atraiu centenas de milhares de fiéis nesta quinta-feira (17), está aberta a temporada de festas populares da Bahia e outros estados brasileiros.

O Bonfim é apenas uma das festas do calendário pré-carnavalesco. Cortejos de rua, ensaios de blocos, cordões vão tomar conta da capital baiana e de cidades como Rio de Janeiro, Recife e Olinda nos próximos dias.

Ainda na capital baiana, nesta sexta-feira (18), o pagodeiro Leo Santana faz o seu Baile da Santinha na área verdade do antigo Wet n' Wild. No domingo (20), tem Margareth Menezes no Mercado Iaô da Ribeira e o grupo ÀTTØØXXÁ no Pelourinho. Já na segunda-feira (21), há ensaios do Cortejo Afro e do Harmonia do Samba.

No Rio de Janeiro, serão pelo menos seis eventos de Carnaval gratuitos nesse final de semana, entre eles ensaio do bloco Agytoê, que caiu nas graças do público carioca por tocar axé Bahia dos anos 1990, e show do Cordão do Bola Preta.

As escolas de samba Portela e Mangueira fazem apresentações pagas em suas quadras no final de semana.

No sábado (19), a opção para quem quer curtir uma mistura das clássicas marchinhas com sambas tradicionais é o pré-Carnaval da Leci Brandão, com ingressos grátis, no Terreirão do Samba, no centro.

Mais cedo, tem feijoada na quadra da Portela, em Oswaldo Cruz, zona norte, às 15h, com ingressos a partir de R$ 40. Na Mangueira, o ensaio começa também no sábado, mas às 22h, na quadra da escola, na favela de mesmo nome, zona norte do Rio, com ingressos a partir de R$ 40.

Quem busca um evento mais tradicional de bloco de Carnaval, a opção é o aniversário de 59 anos do Cacique de Ramos, no domingo (20), a partir das 13h, na sede do bloco, em Ramos.

O show gratuito inclui apresentação do grupo de samba Fundo de Quintal. Também no domingo, tem ensaio do Agytoê, de graça, no Santo Cristo, centro da cidade.

Em Olinda (PE), o tradicional bloco de frevo de rua Trinca de Ás é a principal atração deste fim de semana. Na orquestra, o famoso maestro Osás comanda a festa.

O Trinca comemora 34 anos e vai desfilar, a partir das 17h, pelas ruas da cidade histórica, no sábado, junto com o Boi da Macuca. Mais cedo, às 14h, haverá uma festa fechada com ingressos a R$ 80.

Programação RIO:

19/01 - Grito de Carnaval do Põe na Quentinha

Tipo: baile com apresentação de bloco de carnaval

Local: Baródromo, Rua do Lavradio, 163, Lapa, centro do Rio

Horário: 12h às 19h

Ingresso: R$ 15 Link: https://www.facebook.com/events/380258512544683/

19/01 - Feijoada da Portela

Tipo: Festa em quadra de escola de samba com shows de Leci Brandão e Fundo de Quital

Local: Quadra da Portela, Rua Clara Nunes, 81, Oswaldo Cruz, zona norte do Rio

Horário: a partir das 15h

Ingresso: R$ 40 (pista); R$ 120 (mesa para quatro pessoas); R$ 600 (camarote para 15 pessoas)

Link: https://www.facebook.com/events/268460817156834/

19/01 - Ensaio do Cardosão

Tipo: Roda de samba

Local: Quadra do Cardosão, rua Cardoso Júnior, 420, Laranjeiras, zona sul do Rio

Horário 17h às 23hIngresso: grátis

Link: https://www.facebook.com/events/2238219253165136/

19/01- Pré-Carnaval da Leci Brandão

Tipo: Show de samba com apresentação do Cordão da Bola Preta

Local: Terreirão do Samba, rua Benedito Hipólito, 66, centro do Rio

Horário: 19h às 1hIngresso: grátis

Link: https://www.facebook.com/events/2221525391422378/

19/01- Soul de SambaTipo: Festa com samba e black music

Local: Rua da Carioca, 85, entro do Rio

Horário: 22h às 5hIngresso: R$ 15

Link: https://www.facebook.com/events/280288315994331/

19/01- Ensaio Show da Mangueira

Tipo: Ensaio de escola de samba Local: Quadra da escola, rua Visconde de Niterói, 1072, Mangueira, zona norte do Rio

Horário: 22h às 3h

Ingresso: R$ 40

Link: https://www.facebook.com/events/311023972884064