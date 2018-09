Em tempos de chuvas e trovoadas, como agir?

Da Redação Bem Paraná

A primavera é uma estação de transição, variando condições climáticas entre o inverno e o verão. Contudo, a previsão climática para este ano é de chuva acima da média, com possibilidade de temporais, especialmente a partir do mês que vem.

Esta previsão leva em consideração a presença do fenômeno El Niño, que deve se intesificar nas próximas semanas e provocar mais chuva para a estação.

Para esta quarta-feira (26), uma frente fria provoca chuvas em todas as regiões do Paraná a partir do final da manhã. As chuvas devem vir acompanhadas por trovoadas e podem chegar a Curitiba durante a tarde.

Estas condições devem durar de quinta-feira (27) até o sábado (29), com previsão de chuva a qualquer hora do dia nas diversas regiões do Estado.

No domingo (30), o sol volta a aparecer em boa parte do Estado e as chuvas devem dar uma trégua. O clima melhora e entra na semana que vem com temperaturas em elevação em todas as áreas.

Temperaturas

As temperaturas sofrem uma queda gradativa a partir de hoje. Embora as máximas ainda atinjam os 30ºC no interior hoje, na parte mais ao Sul e na Grande Curitiba elas ficam mais baixas em relação aos úiltimos dias e, de amanhã a sábado, faz até um pouco de frio até o sábado.

Na primeira semana de outubro, segundo previsão do Sistema Meteorológico do Paraná (Simepar), há a chegada de uma outra frente fria, que deixa o tempo chuvoso e, entre os dis 4 e 6 de outubro, as temperaturas ficam baixas, especialmente no setor mais ao Leste, onde está a Grande Curitiba.

Durante uma tempestade ou chuva com raios

- Não saia de casa ou do seu local de trabalho, a não ser quando absolutamente necessário

- Permaneça longe de portas e janelas

- Retire todos os equipamentos eletroeletrônicos das tomadas, preferencialmente, antes do início da tempestade

- Não utilize aparelhos eletrodomésticos, aparelhos telefônicos, celulares, mesmo que estejam desconectados da tomada de energia elétrica

- Não retire, nem coloque roupas em varais de metais ou metalizados

- Mantenha-se afastado de cercas, alambrados, linhas telefônicas ou elétricas e demais estruturas metálicas

- Pare seu veículo em local seguro, evitando sair dele, bem como de estacioná-lo em baixo de árvores, de linhas elétricas ou estruturas que possam desabar. O veículo oferece uma excelente proteção contra raios, mas a pessoa deve evitar contato com as partes metálicas durante a tempestade

- Não opere tratores ou máquinas, especialmente para rebocar equipamentos metálicos

- Não permaneça em áreas abertas, como: campos de futebol, quadras esportivas, estacionamentos, dentro de piscinas ou mesmo dentro de rios, lagos ou do mar;

- Refugie-se no interior de edifícios, evitando ficar em baixo de árvores, de marquises ou qualquer outra estrutura que possa desabar

- Busque refúgio em lugares baixos, evitando as áreas altas

- Ao sentir carga elétrica em seu corpo (caracterizada por eriçamento do cabelo e formigamento da pele) jogue-se ao chão

- Só prossiga seu caminho, ou saia de casa, quando tiver certeza que a tempestade passou completamente

Fonte: Coordenadoria Municipal de Defesa Civil