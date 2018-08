Emagreça pela consciência

Andréia Cambuy

Você sabia que pessoas de sucesso tomam decisões rápidas? Se você quer emagrecer de uma vez por todas a hora é agora. E não segunda-feira ou nas promessas de ano novo. Ou ainda diante de um diagnóstico médico nada favorável. Para ter sucesso no emagrecimento é necessário tomar uma atitude! A primeira coisa a ser feita é ser sincero consigo mesmo e reconhecer que não aguenta mais todas as dificuldades que passa por conta do seu peso. Todas as dores, vergonhas, situações constrangedoras e medos. Olhar para si e assumir a própria situação. Com amor próprio de quem quer verdadeiramente começar a se cuidar, e não delegar a culpa ou cuidados a outros. O segundo passo é ver uma “luz no fim do túnel”, ter esperança! Acreditar que é possível atingir o peso dos seus sonhos. E ter clareza de tudo que este peso pode te trazer, em termos de saúde, disposição, autoestima e autorrealização. A meta não pode ser simplesmente emagrecer. A meta deve estar atrelada a realização de seus sonhos, o que dá mais sentido e força para seguir adiante. Saber lidar de forma consciente com as inúmeras tentações que aparecem no caminho, como as comidas de festas, pizzas e chocolates, exige muita sabedoria e autocontrole. Pois essas situações nunca vão parar de aparecer, mas você sim pode estar cada vez mais preparado. E então você se pergunta, como isso é possível? Como lidar com a compulsão alimentar?

O Coaching de Emagrecimento Consciente é um treinamento que pode transformar a sua mentalidade, ou seja, a forma de pensar e agir diante da comida. É uma parceria criativa entre o coach, o profissional, e o coachee, o cliente, onde os dois vão caminhar juntos na conquista do grande objetivo de emagrecer. Quem não quer se sentir livre para usar as roupas que deseja? Ter uma atitude mais leve com relação à comida, eliminando a culpa? Ou ainda mais disposto e confiante para as atividades do dia a dia? Mas só emagrecer não basta. É preciso, sobretudo, manter-se magro. Você sabia que toda pessoa pode emagrecer de vez se tratar a raiz do problema que está na mente? Você sabia que as pessoas acima do peso comem porque tem sempre uma emoção e um sentimento por traz da compulsão? Com o coaching você aprende técnicas efetivas, baseadas na neurociência, para o gerenciamento do seu peso. Você tem a ajuda necessária para planejar o seu emagrecimento, criar metas, objetivos, ações e atitudes para sair da situação atual e caminhar exatamente o que quer pesar. Dizemos que a dieta é sem dor se assim você desejar. Isso porque no coaching de emagrecimento se despertar a vontade de fazer o que tem que ser feito, a vontade de se tornar magro e de ser saudável, aprendendo a trocar a dor da dieta pelo prazer de se cuidar prevalecerá. Como profissional de saúde eu acredito que a perda de peso de forma consciente é muito mais saudável e efetiva. Com esse trabalho eu quero conscientizar as pessoas de que caminhos como a cirurgia bariátrica podem ser mutilações desnecessárias. Ou que as pessoas podem estar sendo enganadas ao tomarem medicamentos que emagrecem apenas por um período. Nesses processos, muitas vezes o peso perdido é recuperado e a saúde fica comprometida, o que pode ser sofrido demais para valer a pena. Porque não foi resolvida a raiz do problema, que está na mente! O coaching mostra que o caminho para o emagrecimento está dentro de si e não mais no externo. E você? O que está esperando para mudar de vez seus pensamentos e emagrecer de dentro para fora? Comece hoje mesmo a ter pensamentos magros e desejar ser magro. Está difícil controlar a compulsão alimentar? Procure os profissionais que podem te ajudar de verdade nessa tua trajetória de transformação. Que deve ser de dentro para fora, isto é, deve começar pelo seu pensamento. Se você começar a pensar e acreditar que pode ter o corpo e a vida dos seus sonhos, tudo vai mudar. Você vai atrair as pessoas e situações certas para você! Porque os bons ventos sopram para quem sabe para onde vai!

*Andréia Cambuy é nutricionista e coach de emagrecimento.