Emater promove cerca de 100 caminhadas da natureza no Paraná

AEN

Até o final deste ano, o Instituto Paranaense de Assistência Técnica e Extensão Rural (Emater-PR) promove cerca de 100 Caminhadas Internacionais da Natureza em diversos municípios do Estado. A próxima ocorre neste domingo (22), em Foz do Iguaçu, na região Oeste. A participação é gratuita.

As caminhadas fazem parte do Projeto de Turismo Rural da Secretaria de Estado de Agricultura e Abastecimento e da Emater. De acordo com o coordenador regional de turismo rural, Hélio K. Skiba, o objetivo é levar mais gente para o campo e gerar renda para os pequenos agricultores.

“Ao longo do percurso, o caminhante, além de poder aproveitar as belezas do campo, pode tomar café em uma propriedade rural, almoçar em outro estabelecimento e, no final, ainda tem uma feirinha de produtos orgânicos. Há muita oportunidade de negócios”, disse ele.

Promovidas no Paraná desde 2006, as caminhadas atraem cerca de 40 mil turistas todos os anos e movimentam por volta de R$ 1 milhão. Os percursos têm, em média, 12 quilômetros.

TURISMO RURAL – O Projeto Turismo Rural tem o objetivo de organizar produtores do Estado, articular parcerias para viabilizar atividades turísticas, projetar infraestrutura nas propriedades rurais e capacitar os membros das famílias para atendimento aos turistas.

Além das caminhadas da natureza, o programa também contempla outras atividades, a exemplo de pesque-pagues, colhe-pagues, cavalgadas, entre outras.