Embaixador de Israel rebate críticas sobre atuação em Brumadinho e cita ciúmes

SÃO PAULO, SP, E TEL AVIV, ISRAEL (FOLHAPRESS) - Após críticas do comandante das operações de resgate em Brumadinho aos equipamentos israelenses usados para buscar vítimas da tragédia, o embaixador de Israel no Brasil, Yossi Shelley, afirma que há pessoas com ciúmes e que a missão do país já encontrou cinco corpos em poucas horas de atuação.

Nesta segunda-feira (28), só dois resgates haviam sido contabilizados oficialmente.

"Israel tem todo o equipamento necessário para salvar vidas, inclusive para mergulhar na lama. Essa notícia que saiu hoje é fake news."

O tenente-coronel Eduardo Ângelo afirmou que o imagiador que os israelenses têm pegam corpos quentes, e todos os corpos já estariam frios a essa altura. "Então esse já é um equipamento ineficiente", disse. "Dos equipamentos que eles trouxeram, nenhum se aplica a esse tipo de desastre".

A equipe da Força de Defesa de Israel (FDI) trouxe ao país um sistema de localização de sinal de celular e estratégias de resgate com cordas e construção de bases para operações na água, além de drones.

"Vamos deixar de lado as pessoas que querem brigar. Nós faremos o trabalho que é preciso fazer e os resultados virão ao longo dos próximos dias. Nossas ações mostram a grande cooperação e o grande coração de Israel. Não precisamos escutar as pessoas que estão com ciúmes. Fazemos tudo com o coração", afirma.

"Em outros países recebemos só elogios, como no México, nas Filipinas. Quem estiver frustrado com a melhora no relacionamento entre Israel e Brasil que se acostume e 'engula o chapéu'."

A delegação israelense que chegou neste domingo (27) a Minas Gerais tem cerca de 130 soldados e oficiais reservistas, entre eles especialistas em engenharia, médicos e pessoal de resgate, além de soldados da Unidade Canina Oketz (picada, em hebraico), bombeiros da Brigada de Incêndio Lehava (chama) e membros da unidade submarina da Marinha. Ela é chefiada pelo comandante da Unidade Nacional de Resgate, o coronel (Res.) Golan Vach.

A brigada é conhecida pela mobilização rápida, pesquisa de engenharia de edifícios, pelas provisões de assistência médica e uso de equipamentos tecnológicos.

A missão é a primeira depois a Brigada de Busca e Resgate do Comando da Frente Interna das Forças de Defesa de Israel (IDF) -da qual a Unidade de Resgate Nacional faz parte- foi aceita, em novembro de 2018, como membro do Grupo Consultivo Internacional de Busca e Resgate das Nações Unidas (Insarag, na sigla em inglês), uma aliança internacional de 80 países com sede na Suíça e se mobiliza para ações de resgate pelo mundo.