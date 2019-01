Embraer assina acordo com americana Boeing

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Embraer anunciou nesta quinta-feira (24) que assinou acordos para venda de sua divisão de aviação comercial para a Boeing e formar uma joint venture com a americana para comercialização de seu cargueiro KC-390.

A companhia brasileira marcou para 26 de fevereiro a assembleia extraordinária de acionistas para aprovação dos acordos.

Pela proposta, a Boeing pagará US$ 4,2 bilhões aos brasileiros para formar a NewCo. A Boeing deterá 80% desta empresa. Na joint venture, a Embraer fica com 51% e a Boeing, com 49%.

O presidente Jair Bolsonaro, que tinha poder vetar a operação, deu o aval à operação no dia 10 de janeiro deste ano.