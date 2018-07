Embrapa oferece curso sobre cultivo de pupunha para comercialização

Da Redação Bem Paraná com assessoria

De 29 a 31 de agosto, a Embrapa Florestas realiza em Colombo, Paraná, o Curso sobre Cultivo da Pupunheira para Produção de Palmito e Processamento. O objetivo é disponibilizar informações sobre sistemas de produção sustentáveis que viabilizem a produção e a expansão dos cultivos da pupunheira, uma cultura que está mudando a realidade do litoral do Paraná e Santa Catarina e do Vale do Ribeira, em São Paulo.

Os participantes vão aprender sobre cultivo, embalagem, fitossanidade, processamento e gestão da propriedade rural que cultiva pupunha. O curso também terá visita a plantios e agroindústria no Litoral do Paraná.

Mais informações em www.embrapa.br/florestas