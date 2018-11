Empreendedor cria em bar ambiente de confraria e fideliza em clientes

Em 14 de setembro de 2010 nasceu a Confraria Água Verde, um charmoso boteco com 35 mesinhas, que com o passar dos anos foi crescendo, mas sem perder a proposta de manter a atmosfera de convivência com amigos, família e futebol, qualidade que o tornou um dos bares mais frequentados da cidade. Em novo e em espaço mais amplo, o proprietário Roberto Melo comemora com a reinauguração de dois anos de nova casa.

Quando foi criado e qual a proposta?

Mas a partir da sucessão de outros proprietários que passaram pelo local, viemos com uma proposta de mudar radicalmente o ambiente, os fregueses e repaginar totalmente o lugar. Já apostávamos nas tendências gastronômicas da região que indicavam carências de estabelecimentos com ambiente mais jovem e em céu aberto, além de mais descontraídos. Daí, implantamos o que está indo muito bem até hoje, ou seja, um espaço com gastronomia típica de boteco com alta qualidade, ambientação e clima de confraria e amigos para que sintam o atendimento bem peculiar de garçons que estão há muito tempo conosco.

Quais características são marcantes do bar?

Extraímos da palavra confraria a característica principal de reunir amigos e pessoas de bem e com interesses comuns, como gastronômicas, vinho ou cerveja Aqui, os freqüentadores são nossos amigos, mais do que clientes. Neste sentido, temos serviços especiais, como a reserva de mesas para eventos musicais e esportivos para serem assistidos em tempo real no telão.

Fale do cardápio de comidas e bebidas

Além de cervejas especiais, temos uma variedade de mais de 30 lanches e porções feitas com carinho e produtos certificados pela qualidade e procedência. Contamos com estacionamento próprio para 160 veículos e capacidade para 270 pessoas sentadas, além de música ao vivo às sextas feiras.

Espaços para eventos

Temos um espaço para eventos e aniversários com capacidade para 60 pessoas e com toda infraestrutura para situações previamente agendados,com churrasqueira e geladeira à parte. Rua Santa Catarina, 1155-41 Tel: 3319-1485 Facebook.com/confrariaaguaverde

CURTAS:

Paraná debate a implementação da Logística Reversa. Aconteceu, em Curitiba, a 2ª edição do Seminário Paranaense de Logística Reversa. Realizado pela Fiep, em parceria com o Instituto Paranaense de Reciclagem (InPAR) e com a Secretaria de Estado do Meio Ambiente e Recursos Hídricos do Paraná (SEMA/PR), o evento reuniu profissionais para debater temas como simplificações fiscais e tributárias, entre outros, e discutir as diretrizes para o setor industrial, resultantes das políticas estaduais e nacionais de gerenciamento de resíduos sólidos

A ABRH-PR (Associação Brasileira de Recursos Humanos do Paraná) revelará no dia 21/11 (quarta-feira) os vencedores do Prêmio Ser Humano 2018, uma das iniciativas mais importantes do setor de gestão de pessoas. A premiação tem por objetivos destacar as ações dedicadas ao desenvolvimento das pessoas dentro e fora das organizações, estimular o pensamento criativo e identificar novos talentos.

O Brasil é pais que ocupa o segundo lugar no mundo em população população pet. Apostando numa loja com especialidade em estética canina, Norberto Pereira e a esposa Jeniffer Gamba criaram com a loja Pepe Pet, com rações, acessórios, banho e tosa. "Serviços bem prestados deixam os clientes orgulhosos, tranquilos e acabam se fidelizando à loja", segundo Norberto. Rua José Cadilhe,1525-Agua Verde |41- 3088-3475 99641-4451 www.pepepet.com.br

FRASE:

“Nunca abaixe a cabeça para alguém, nem levante o nariz alto demais. Olho no olho já é suficiente.”

(Autor desconhecido)