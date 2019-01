Empreendedores apostam no conceito de bar garagem e fidelizam clientes

Hamilton Fonseca, headhunter, fusões & aquisições | hamilton@hamiltonfonseca.com.br

Após uma atuação como executivo de logística, com uma vida bastante agitada e sempre em viagens e seminários, o administrador de empresas Jonathan Esmanhotto Vilcek resolveu partir para o vôo solo criando Old Jack Garage. Um espaço diferenciado que reúne hamburgueria, barbearia, tattoo e loja de camisetas no mesmo espaço, com o melhor do Rock'nroll. Conversamos com o John, como é mais chamado e conhecido.

Como um ex executivo da área de logística se reposiciona no voo solo?

Costumo dizer que anteriormente eu empreendia utilizando o CNPJ de outra pessoa, hoje empreendo utilizando o meu. O olhar sistêmico de um profissional voltado para uma área operacional ainda existe e contribui muito. A área de logística em si, te prepara para períodos de escassez, te ensina a trabalhar com isso. E isso é fundamental quando você gere seu próprio negócio. A sinergia entre todas as áreas é fundamental, ao mesmo tempo em que você deve se preocupar com o processos operacionais, por exemplo, você deve avaliar também a experiência que seu cliente obteve com seu estabelecimento. Um processo está interligado diretamente a outro. Costumo brincar com nossos clientes que hoje eu vendo alegria e satisfação, no menor tempo, com menor custo e dentro do prazo esperado. A velha e boa máxima da logística.

Como nasceu o bar com os carros antigos?

Basicamente do meu sonho de ter um bar, e da paixão que meu antigo sócio sente pelos carros clássicos. Unimos os dois sentimentos e resolvemos montar o bar para aqueles que amam o rock n’ roll e, também, amam carros clássico e as motos. Hoje, com a saída do meu antigo sócio, esse cenário mudou um pouco, não recebemos mais tantos carros clássicos, mas preservamos a essência.

Quais principais diferenciais do espaço e a proposta?

Além do ambiente temático e acolhedor, que é uma de nossas premissas fundamentais, oferecemos alguns outros serviços. Aqui no você pode tomar um chopp ou cerveja, fazer uma tatuagem, cortar o cabelo, apreciar um hambúrguer artesanal ou comprar uma camiseta da sua banda favorita, por exemplo. Contamos com estacionamento próprio e sem custo, sendo que via de regra, não cobramos entrada. Trabalhamos para que o ambiente seja o melhor possível, afinal o nosso maior produto é a satisfação que os clientes sentem quando estão aqui.

Como foi a escolha da localização, fora do pólos gastronômicos da cidade?

Depois de algumas avaliações decidimos descentralizar, fomentar o comércio do bairro, agregar valor a ele. Somos do bairro Novo Mundo e sempre sentimos a necessidade de algo que oferecesse um serviço de qualidade, mais perto de casa, por assim dizer. Procuramos diversos lugares até que encontramos este, que vem de encontro com nossa proposta. Ele oferece espaço para exposição e estacionamento,fácil acesso e não está longe dos grandes agitos

E os sócios, como vieram para o negócio?

No início a Andressa e o Leonardo eram clientes do Old Jack. Ofereci a eles o espaço para que montassem a barbearia, então passaram a ser associados. Em maio de 2018 surgiu a oportunidade de compra de parte do Old Jack e eles a adquiriram.

Serviço:O Old Jack Garage fica na Rua Luiz Leopoldo Landal, n 117 – Bairro Novo Mundo. (Entre a Via rápida sentido Pinheirinho e a Republica Argentina)

• (41) 98806-2180 | Email: Jackgaragem@gmail.com

• Hórario de Funcionamento:Terça a Sexta:

• Barbearia e Tatuagem : 12:00h até as 21:30.

• Bar e Hamburgueria: 17:00h até as 24:00h.

• Sábados:

• Barbearia e Tatuagem : 12:00h até as 21:30.

• Bar e Hamburgueria: 13:00h até as 24:00h.

• Domingos:

• Bar e Hamburgueria: 15:00h até as 24:00h.

Facebook:oldjackgarage

Instagram:oldjackgaragebar

Curtas:

* O consultor Leonardo Belling, explica a diferença entre a nova e velha economia. “A velha possui processos lineares, a empresa decide qual é a sua oferta de mercado, a mídia offiline é predominante nas ações de marketing, os funcionários não agem como intraempreendedores, e decisões do negócio são exclusivamente voltadas a ganhar dinheiro. Já na Nova Economia, os processos são flexíveis, o cliente decide o que será lançado no mercado de acordo com as suas necessidades, a mídia online prevalece nas estratégias de comunicação, os colaboradores possuem postura de dono, e o propósito do negócio é o maior ativo que impulsiona a organização.

Livro:”O Príncipe”´De Nicolau Maquiavel “O que faz com que um príncipe seja bem ou malsucedido?”, pergunta Maquiavel. E responde: “a natureza humana”. Alguns poucos autores influenciam gerações e têm suas obras discutidas por décadas. São grandes na medida em que suas proposições artísticas ou teóricas tiveram repercussão. Um número muito menor de pensadores tem seus trabalhos estudados e analisados durante séculos. Entre esses pensadores está Nicolau Maquiavel. Mais falado do que lido, mais confundido do que compreendido, pintado como um autor que afirmou que os fins justificam os meios – frase que, aliás, não se encontra em nenhum de seus textos –, a obra de Maquiavel continua atual quase quinhentos anos depois de ter visto as tintas pela primeira vez no início do século XVI. O motivo da confusão é um só: Maquiavel observou a verdade das relações políticas, sem floreios ou idealismos.

Frase:

“Não peça facilidades, mas força para enfrentar as dificuldades e sabedoria para recomeçar”

(Autor desconhecido)

​