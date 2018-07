Empresa brasileira desenvolve robô submarino que imita movimentos de animais marinhos

Da Redação Bem Paraná com assessoria

A tecnologia de automação realiza tarefas cotidianas em fábricas, como segurar, movimentar, posicionar produtos e controlar processos. A natureza faz todas essas tarefas de maneira instintiva, fácil e eficiente. Por isso, a equipe de Bionics Learning Network da Festo estuda esses fenômenos e aprende com eles para desenvolver equipamentos que podem ser utilizados para facilitar o dia a dia na indústria. O lançamento mais recente da Festo é o BionicFinWave.

Inspirado pelos movimentos ondulatórios executados pelas barbatanas dos animais marinhos, como o polycladida e o choco, uma espécie de molusco, o robô submarino manobra-se autonomamente por propulsão através de um sistema de tubos de vidro acrílico. Este projeto está fornecendo impulsos para futuros trabalhos com robôs autônomos na indústria de processo.

Para se mover através da água, os animais os quais o BionicFinWave foi inspirado usam suas barbatanas para gerar uma onda contínua que progride ao longo de todo o comprimento de seus corpos. Esta ondulação força a água para trás produzindo um impulso para a frente. O BionicFinWave também usa esse princípio para manobrar para frente ou para trás.

Isso permitiu que a Festo tecnicamente realizasse uma unidade de acionamento da aleta que é particularmente adequada para movimentos lentos e precisos, causando menos turbulência na água do que uma unidade de propulsão de parafuso convencional, por exemplo. Enquanto ele se move através do sistema de tubos, o robô submarino autônomo pode se comunicar com o mundo externo via rádio e transmitir dados, como leituras do sensor de temperatura e pressão, para um tablet.

O BionicFinWave possui duas aletas laterais flexíveis de 370 mm de comprimento moldadas inteiramente em silicone. Elas imitam realisticamente os movimentos fluidos de seu modelo biológico. Para isso, as aletas são presas a nove pequenos braços de alavanca com um ângulo de 45 graus; estes são conduzidos por dois servo motores alojados dentro do robô submarino. Dois virabrequins planos transmitem as forças para os braços, de modo que as duas aletas podem se mover independentemente umas das outras; Por este meio, eles podem gerar simultaneamente diferentes padrões de onda. Para nadar em uma curva, por exemplo, a aleta externa se move mais rápido que a parte interna - como acontece com os degraus de uma escavadeira.

Sendo portadora desta tecnologia, a Festo está criando, mais uma vez, impulsos para trabalhos futuros com robôs autônomos e novas tecnologias de drives para uso em meios fluidos. Conceitos como o BionicFinWave podem ser desenvolvidos para tarefas como inspeção, medições ou aquisição de dados - por exemplo, para a tecnologia de água e esgoto ou outras áreas da indústria de processo. O conhecimento adquirido neste projeto também poderia ser usado para métodos na fabricação de componentes robóticos flexíveis.

Sobre a Festo Brasil



