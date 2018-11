Empresa curitibana busca parceiro no Shark Tank Brasil nesta sexta

Da Redação Bem Paraná com assessoria

A empresa paranaense Nutfree Alimentos Saudáveis participará do programa de empreendedorismo Shark Tank Brasil, no canal de tevê por assinatura Sony. O episódio que conta a saga da jovem empresa curitibana vai ao ar na sexta-feira, 9 de novembro, às 22h (horário de Brasília).

A empresa foi fundada em 2015 a partir da percepção de que o mercado de panificação convencional não tinha capacidade operacional para produzir pães e bolos sem glúten e sem lactose, atendendo às especificações técnicas necessárias para garantir a segurança alimentar de pessoas com essas restrições. A fabricante percebeu esse nicho de mercado e quadruplicou sua receita em menos de quatro anos de operação. Esse crescimento expressivo despertou o interesse da produção do programa que está em sua terceira temporada no Brasil. "Foi uma sabatina bem intensa participar do programa. Eles perguntam muitos detalhes e não tem pausa na gravação. Tem de ter muita segurança sobre cada detalhe do negócio", explica Débora Trinkaus, proprietária da Nutfree. Ao final da sabatina e do programa, a empresa paranaense já saberá se conseguirá o tão sonhado aporte de capital.



Sobre a produção da Nutfree

“A nossa primeira produção foram exatos 14 pães e 30 bolos. Nós perdemos as contas de quantas fornadas inteiras tivemos que jogar fora. Pensamos em desistir várias vezes. Mas, após dois anos de testes conseguimos elaborar uma fórmula saborosa e saudável para pães e bolos que atendem ao mercado de pessoas com doença celíaca, intolerantes à lactose ou que querem simplesmente consumir alimentos mais saudáveis no dia a dia”, explica Debora Trinkaus, proprietária da Nutfree.

Todos os produtos da Nutfree Alimentos Saudáveis não contêm glúten, lactose (açúcar do leite), caseína (proteína do leite) e soja. Alguns itens também são veganos e não contém açúcar. “O nosso compromisso é entregar ao mercado um produto com extrema qualidade, sabor e totalmente livre de contaminação cruzada”, ressalta Debora.

A linha de produtos da empresa é composta por pães integrais, 7 grãos, linhaça, pão de batata, bolos de chocolate, abacaxi, cenoura e fubá, torradas, panetone e chocotone. No processo produtivo dos pães e bolos também não são adicionadas gorduras transgênica ou hidrogenada e utilizamos açúcar demerara e sódio de maneira controlada.

Atualmente, os produtos da Nutfree Alimentos Saudáveis podem ser encontrados nas gôndolas de supermercados como Festval, Angeloni, Condor entre outros do Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, além de empórios, padarias e casas de produtos naturais. A empresa também possui um e-commerce que atende as demais regiões do Brasil.

O mercado de alimentos saudáveis

O mercado de alimentos saudáveis está em franco crescimento no mundo. Segundo o levantamento da empresa de análise de mercado Mintel, 7% dos adultos britânicos evitam o glúten por conta de alergia ou intolerância e mais de 8% o evitam por conta de um "estilo de vida saudável". O mesmo levantamento ainda estima que o mercado de produtos sem glúten gera uma receita US$ 9 bilhões/ano nos Estados Unidos.

“Existe uma demanda enorme por produtos sem glúten e sem lactose no Brasil e uma das metas da Nutfree é incentivar as pessoas a terem uma alimentação mais saudável e equilibrada para que tenham mais qualidade de vida. Independente da motivação que as leva a procurar nossos produtos”, explica a proprietária da marca.