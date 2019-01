Empresa curitibana desenvolve ferramenta para reembolso aéreo

Dados da Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC) mostram que, em média, 29% dos voos domésticos no Brasil apresentaram algum problema em 2017. As principais reclamações foram voos atrasados, bagagens extraviadas, conexões perdidas e overbooking. Entretanto, por conta do processo burocrático, nem todos os consumidores vão atrás de seus direitos para pedir indenizações.

Entrar com um processo contra uma companhia aérea nem sempre é fácil. Ainda mais se você não tem experiência e resolve fazer tudo por conta própria. A curitibana VoeTranquilo é uma nova opção no mercado para solicitar as indenizações sem precisar sair de casa. Todo o processo é realizado pela internet. O consumidor faz um cadastro e no site e repassa informações básicas sobre o ocorrido, que passa por uma análise.

A VoeTranquilo e seus parceiros fazem todo o trâmite interno para protestar a empresa. O cliente só paga os honorários do advogado caso ele ganhe a causa contra a empresa.

A Action Labs, laboratório focado em inovação, design de produtos e serviços digitais, foi a responsável por tornar a estruturar a concepção da marca, a regra de negócio e como seriam feitos os reembolsos, e transformar num produto pronto para o consumidor final. O desenvolvimento do projeto e lançamento ao público demorou apenas 6 semanas, um tempo recorde para a criação de um serviço como este.