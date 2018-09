Empresa de câmbio passa a vender dólar em agência virtual de viagem

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A agência virtual de turismo Submarino Viagens, do grupo CVC, lançou na última semana uma parceria com a startup Meu Câmbio, que faz cotação de moedas estrangeiras com corretoras e as vende ao consumidor final.

Desde o dia 3, a Meu Câmbio ganhou um site próprio dentro da plataforma da agência, no qual o consumidor pode cotar e comprar suas moedas, entregues em domicílio.

Os clientes da Submarino Viagens também podem se cadastrar para receber informativos sobre a cotação das moedas e promoções da Meu Câmbio, como taxa de entrega grátis.

Segundo Mathias Fischer, fundador e diretor de estratégia da companhia de câmbio, a ideia é oferecer mais serviços futuramente. Eles estão desenvolvendo uma maneira de aproveitar o cadastro dos clientes da Submarino para pular a etapa de cadastro da Meu Câmbio.

A empresa estuda ainda vender a moeda estrangeira junto com o pacote de viagens da Submarino e usar o histórico de compras do consumidor para saber o tipo de viagem que ele gosta de fazer e quanto será necessário levar de moeda estrangeira, "para que não falte nem sobre dinheiro nessa viagem", diz Fischer.

Outro produto a ser agregado em breve é uma ferramenta que identifica a melhor moeda para levar a cada país.

"Na época da Copa da Rússia, se o cliente comprasse euros no Brasil e vendesse lá [em vez de comprar rublos antes de viajar] ele teria economia de aproximadamente 15%", diz o fundador.