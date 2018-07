Empresa de Curitiba lança coxinhas em forma de coração para Dia dos Namorados

Josianne Ritz

A empresa que criou o ovo de Páscoa de Coxinha e do bolo de Coxinha em Curitiba também tem novidades para o Dia dos Namorados. Além da coxinha gigante em forma de coração, com 500 gramas,, neste ano, a Fátima Salgados também tem coxinhas pequenas no mesmo formato e em diversos sabores: frango/ frango com catupiry, frango com Cheddar e frango com Requeijão. A caixa com 30 mini coxinhas coração sai por R$ 20, a caixa com 50, R$ 30, e a coxinha ´gigante` é R$ 15. De brinde, o namorado ou namorada ainda ganham um cartão especial para seu amor. As encomendas podem ser feitas até 10 de junho.

Guilherme Edmundo de Almeida, da Fátima Salgados, explica que a ideia de fazer coxinhas em diferentes formatos surgiu quando uma cliente pediu um bolo de coxinha. "Uma cliente pediu um bolo de coxinha. A gente nunca tinha feito, acertamos e fez sucesso. Depois mudamos o formato de novo para a Páscoa, como ovo de coxinha. Pensamos em um coração e deu certo", conta Almeida. "O recheio é sempre o mesmo, porque é marca da coxinha, nós pensamos em mudar a apresentação, porque a coxinha, como um chocolate, é um presente", conta ele.

Na última Páscoa, o ovo de coxinha fez muito sucesso. "Para nós, essas invenções ajudam muito. Vão além do produto que fez sucesso. O alcance da nossa página no Facebook aumenta muito. É uma mídia espontânea ótima", comemora Almeida. "Faz muito tempo que trabalhamos com isso, mas esses produtos fazem muita gente feliz, é muito legal ver isso".



As encomendas podem ser feitas pelo 41 9823-8749. Veja aqui a página de Facebook.